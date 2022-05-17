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  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
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  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte

Utgått

Satinelle EssentialKompakt epilator med ledning

BRE225/00

4.4
| (474) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet
Epilering på en enkel måte
Gled deg over glatte legger i ukevis med Philips Satinelle. Fjerner skånsomt selv de korteste hårene ved roten (0,5 mm). Epilering på en enkel måte med ergonomisk håndtak og vaskbart hode for optimal hygiene
Se alle fordeler

Glatt hud i flere uker

Epilering på en enkel måte

  • Til bena

Effektivt epileringssystem trekker hårene ut med roten

Effektivt epileringssystem trekker hårene ut med roten

Effektivt epileringssystem gjør at huden holder seg myk og fri for hårstubber i flere uker

To hastighetsinnstillinger som får med både tynnere og tykkere hår

To hastighetsinnstillinger som får med både tynnere og tykkere hår

To hastighetsinnstillinger som fjerner tykkere og tynnere hår, for en mer personlig hårfjerningsbehandling.

Profilert, ergonomisk håndtak for komfortabel håndtering

Profilert, ergonomisk håndtak for komfortabel håndtering

Den avrundede formen passer perfekt i hånden din, noe som gir komfortabel hårfjerning. Den ser bra ut også!

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.4

av 5

474

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produktet

17/05/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great little epilator

My wife has used this device and reports it's a lot easier and less messy/smelly than using cream. Washable head is great idea

Fordeler

Quick,good results

Ulemper

Slightly painful

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

19/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Amazing epilator

So easy to use this epilator, gets all the hair, the cord is quite long. It’s very easy to clean, it comes with a small brush so you can easily keep it free from hair. It’s just the right size to fit in your palm. I would recommend to family and friends

Fordeler

Long cord, easy to use & clean

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Amazing epilator

Brilliant product. Bought my first Phillips epilator 30 years ago!! It’s been a faithful piece of equipment ... nothing lasts forever ☹️ but I was amazed to see almost the same product virtually unchanged 30 years later ... totally recommend this product!!!

Fordeler

I use almost everywhere

Ulemper

Not suitable for bikini line

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

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  • Eksperttips og inspirasjon.