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Utgått

izzytrådløs Multiroom-høyttaler

BM5B/10

3.3

| (25) Anmeldelser

Ett knappetrykk for å spille av musikk i alle rom

Philips izzy trådløs multiroom-høyttaler spiller av musikk trådløst via Bluetooth. Med ett enkelt trykk på en knapp, spiller opptil fem izzy-høyttalere av musikk sømløst i alle rom samtidig. Enkel konfigurering, ingen ruter, passord eller apper.

Se alle fordeler

Ett knappetrykk for å spille av musikk i alle rom

  • Bluetooth®

  • Svart

To drivere på 2,5" med bassport som gir fyldig lyd

To drivere på 2,5" med bassport som gir fyldig lyd

Utstyrt med to drivere på 2,5" for hi-fi-entusiaster, izzy Multiroom-høyttalere som gir kraftig og fyldig lyd mens bassportene forsterker lave frekvenser og gir en oppslukende og dynamisk opplevelse.

Endre hovedhøyttaleren i gruppen med bare ett knappetrykk

Endre hovedhøyttaleren i gruppen med bare ett knappetrykk

Alle høyttalerne i en izzylink™-gruppe kan settes til hovedhøyttaleren som streamer musikk til de andre høyttalerne. Når du vil ta føringen og dele musikken din, trykker du på Bluetooth-knappen på høyttaleren i rommet ditt og deler musikken fra enheten din umiddelbart. De andre høyttalerne i samme izzylink™-gruppe spiller da av samme musikk på samme tid. Dette gjør det veldig enkelt å dele musikken med hverandre.

Ett knappetrykk for å konfigurere izzylink™ – du trenger ingen rutere, passord eller apper

Ett knappetrykk for å konfigurere izzylink™ – du trenger ingen rutere, passord eller apper

Konfigureringen krever ingen rutere, passord eller apper. Bare trykk på GROUP-knappen på to høyttalere for å konfigurere for første gang. Gjenta dette for å legge til en tredje, fjerde eller femte høyttaler. Hver gang du holder inne GROUP-knappen, legger du til én ny høyttaler om gangen. Musikkavspilling i flere rom har aldri vært enklere. Når du er ferdig, lagres izzylink™-nettverket selv når høyttaleren er koblet fra.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.3

av 5

25

Anmeldelser

22/07/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Lätt använd med bluetooth

Bra ljud med bluetooth och Spotify bl.a! Lätt att ta med på resor.

Denne omtalen gjelder izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum

Denne omtalen gjelder izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant sound from Izzy

Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This is my favourite speaker from the Izzy range (I also have BM50 and BM7), as this has a nice fabric cover, rather than the grille type of the other two. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder izzy BM5B wireless multiroom speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder izzy BM5B wireless multiroom speaker

26/02/2017

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

funktioniert wie erhofft

guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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