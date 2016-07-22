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Utgått
BM5B/10
Ett knappetrykk for å spille av musikk i alle rom
Philips izzy trådløs multiroom-høyttaler spiller av musikk trådløst via Bluetooth. Med ett enkelt trykk på en knapp, spiller opptil fem izzy-høyttalere av musikk sømløst i alle rom samtidig. Enkel konfigurering, ingen ruter, passord eller apper.
Bluetooth®
Svart
Utstyrt med to drivere på 2,5" for hi-fi-entusiaster, izzy Multiroom-høyttalere som gir kraftig og fyldig lyd mens bassportene forsterker lave frekvenser og gir en oppslukende og dynamisk opplevelse.
Alle høyttalerne i en izzylink™-gruppe kan settes til hovedhøyttaleren som streamer musikk til de andre høyttalerne. Når du vil ta føringen og dele musikken din, trykker du på Bluetooth-knappen på høyttaleren i rommet ditt og deler musikken fra enheten din umiddelbart. De andre høyttalerne i samme izzylink™-gruppe spiller da av samme musikk på samme tid. Dette gjør det veldig enkelt å dele musikken med hverandre.
Konfigureringen krever ingen rutere, passord eller apper. Bare trykk på GROUP-knappen på to høyttalere for å konfigurere for første gang. Gjenta dette for å legge til en tredje, fjerde eller femte høyttaler. Hver gang du holder inne GROUP-knappen, legger du til én ny høyttaler om gangen. Musikkavspilling i flere rom har aldri vært enklere. Når du er ferdig, lagres izzylink™-nettverket selv når høyttaleren er koblet fra.
3.3
av 5
25
Anmeldelser
Tangen
22/07/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Lätt använd med bluetooth
Bra ljud med bluetooth och Spotify bl.a! Lätt att ta med på resor.
Denne omtalen gjelder izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum
Denne omtalen gjelder izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Brilliant sound from Izzy
Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This is my favourite speaker from the Izzy range (I also have BM50 and BM7), as this has a nice fabric cover, rather than the grille type of the other two. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder izzy BM5B wireless multiroom speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder izzy BM5B wireless multiroom speaker
grasgheidjer
26/02/2017
Deutschland
Bekreftet kjøper
funktioniert wie erhofft
guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher