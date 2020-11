Du kan gruppere opptil fem izzy-høyttaler med izzylink™ og få en Multiroom-opplevelse

izzylink™ er en trådløs teknologi som bruker standarden IEEE 802.11n for å aktivere flere høyttalere som danner et trådløst nettverk. Nettverket kan kobles til opptil fem høyttalere uten at det er behov for en ruter, Wi-Fi-passord eller eventuelle mobilapper på smartenheter for å konfigurere dem. Du kan enkelt legge flere izzy-høyttalerne til nettverket og lytte til musikk i ulike rom på samme tid. Du kan fortsatt bytte mellom enkeltmodus for individuell avspilling eller gruppemodus for Multirom-avspilling med ett knappetrykk.