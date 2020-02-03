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  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne
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  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne
  • La håret skinne

Utgått

StraightCareVivid Ends-rettetang

BHS675/00

4.9
| (26) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
La håret skinne
Vivid Ends-rettetangen er vår første rettetang som er utformet for å beskytte skjøre tupper. Takket være den førsteklasses SplitStop-teknologien kan du nyte vakkert stylet hår med sunne hårtupper!
Se alle fordeler

Opptil 95 % flisefritt hår*

La håret skinne

  • med SplitStop-teknologi

  • for å forhindre splitting av hårtupper

  • Ionisk behandling

  • Keratinbelagt

SplitStop-teknologi hindrer slitte tupper

SplitStop-teknologi hindrer slitte tupper

Vår hemmelighet til ultimat forebygging av splittede hårtupper er den nye SplitStop-teknologien. Det er en unik kombinasjon av UniTemp-sensor og våre glatte keramiske plater for å underbygge sunt hår. UniTemp-sensoren beskytter håret ditt mot å bli utsatt for unødvendig høy varme, og våre stylingplater garanterer minimal friksjon og beskyttelse mot delte ender.

UniTemp-sensor for vakkert frisert hår med mindre varme

UniTemp-sensor for vakkert frisert hår med mindre varme

UniTemp-sensoren beskytter håret ditt mot å bli utsatt for unødvendig høy varme ved å gi en mer konsekvent stylingtemperatur for bedre ytelse: Få de samme resultatene med en lavere varmeinnstilling på 20 °C**. Skap den perfekte stilen med sunne hårtupper fulle av liv.

Keratinbelegg tar vare på håret

Keratinbelegg tar vare på håret

Keratin er en viktig bestanddel av hår som gjør det sterkt, sunt og vakkert. Keramikken er belagt med keratin for å ta enda bedre vare på håret.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.9

av 5

26

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

03/02/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Hält was es verspricht

Mein altes Glätteisen musste mal ersetzt werden und habe mir dieses geholt. Ich bin super zufrieden damit und es hält was es verspricht. Ich kann damit auch eine geringere Temperatur wählen zum glätten als die ich bei mein alten brauchte.

Fordeler

Schonend

Ulemper

Noch keins festgestellt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StraightCare BHS675/00 Vivid Ends Straightener

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StraightCare BHS675/00 Vivid Ends Straightener

30/03/2022

France

France

Bekreftet kjøper

Très bon lisseur

j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.

Fordeler

lisse parfaitement

Ulemper

RAS

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

09/11/2021

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Fijne krultang!

Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.

Fordeler

Soepel handig en makkelijk in gebruik.

Ulemper

Geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. etter å simulere to år med retting på 200 °C på gjennomsnittlig europeisk hår uten slitte tupper

  2. hårtemperatur og forbrukertest sammenlignet med HP8344