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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
med SplitStop-teknologi
for å forhindre splitting av hårtupper
Ionisk behandling
Keratinbelagt
Vår hemmelighet til ultimat forebygging av splittede hårtupper er den nye SplitStop-teknologien. Det er en unik kombinasjon av UniTemp-sensor og våre glatte keramiske plater for å underbygge sunt hår. UniTemp-sensoren beskytter håret ditt mot å bli utsatt for unødvendig høy varme, og våre stylingplater garanterer minimal friksjon og beskyttelse mot delte ender.
UniTemp-sensoren beskytter håret ditt mot å bli utsatt for unødvendig høy varme ved å gi en mer konsekvent stylingtemperatur for bedre ytelse: Få de samme resultatene med en lavere varmeinnstilling på 20 °C**. Skap den perfekte stilen med sunne hårtupper fulle av liv.
Keratin er en viktig bestanddel av hår som gjør det sterkt, sunt og vakkert. Keramikken er belagt med keratin for å ta enda bedre vare på håret.
4.9
av 5
26
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
susy-h1
03/02/2020
Deutschland
Bekreftet kjøper
Hält was es verspricht
Mein altes Glätteisen musste mal ersetzt werden und habe mir dieses geholt. Ich bin super zufrieden damit und es hält was es verspricht. Ich kann damit auch eine geringere Temperatur wählen zum glätten als die ich bei mein alten brauchte.
Fordeler
Schonend
Ulemper
Noch keins festgestellt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StraightCare BHS675/00 Vivid Ends Straightener
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StraightCare BHS675/00 Vivid Ends Straightener
kiri3030
30/03/2022
France
Bekreftet kjøper
Très bon lisseur
j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.
Fordeler
lisse parfaitement
Ulemper
RAS
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Symoon
09/11/2021
Nederland
Bekreftet kjøper
Fijne krultang!
Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.
Fordeler
Soepel handig en makkelijk in gebruik.
Ulemper
Geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
etter å simulere to år med retting på 200 °C på gjennomsnittlig europeisk hår uten slitte tupper
hårtemperatur og forbrukertest sammenlignet med HP8344