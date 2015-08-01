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Utgått

Easy Natural Curler

BHH777/00

4

| (111) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet

Få vakre naturlige krøller helt enkelt

Philips Easy Natural Curler gjør det enkelt å få vakre krøller selv på baksiden av hodet. Den har en unik tulipanform og smarte plater som holder hårene på plass når du krøller, slik at du kan lage krøller med én enkelt bevegelse.

Se alle fordeler

Selv på baksiden av hodet

Få vakre naturlige krøller helt enkelt

  • Tulipanform

  • Klem og krøll med én bevegelse

  • Varmebeskyttende design

  • Lett og kompakt

Utformet for å lage vakre, naturlige krøller

Utformet for å lage vakre, naturlige krøller

Easy Natural Curler fra Philips har en unik tulipanform og lager stilige, naturlige krøller helt enkelt.

Automatisk klemme for krølling med bare én hånd

Automatisk klemme for krølling med bare én hånd

Easy Natural Curler fra Philips har plater som automatisk klemmer sammen håret når du krøller, slik at du kan lage krøller med én hånd og én bevegelse.

Beskytter mot utilsiktede brannskader

Beskytter mot utilsiktede brannskader

Platene til krølltangen er skjermet for berøring, så du trenger ikke være bekymret for å brenne deg.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.0

av 5

111

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

01/08/2015

France

France

Simple et efficace

Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BHH777/10 Boucleur Easy Natural

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BHH777/10 Boucleur Easy Natural

27/05/2015

France

France

un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BHH777/10 Boucleur Easy Natural

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BHH777/10 Boucleur Easy Natural

27/05/2015

France

France

un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BHH777/10 Boucleur Easy Natural

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BHH777/10 Boucleur Easy Natural

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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet i 2014.