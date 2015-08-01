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Utgått
Få vakre naturlige krøller helt enkelt
Philips Easy Natural Curler gjør det enkelt å få vakre krøller selv på baksiden av hodet. Den har en unik tulipanform og smarte plater som holder hårene på plass når du krøller, slik at du kan lage krøller med én enkelt bevegelse.
Tulipanform
Klem og krøll med én bevegelse
Varmebeskyttende design
Lett og kompakt
Easy Natural Curler fra Philips har en unik tulipanform og lager stilige, naturlige krøller helt enkelt.
Easy Natural Curler fra Philips har plater som automatisk klemmer sammen håret når du krøller, slik at du kan lage krøller med én hånd og én bevegelse.
Platene til krølltangen er skjermet for berøring, så du trenger ikke være bekymret for å brenne deg.
4.0
av 5
111
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
Coco25200
01/08/2015
France
Simple et efficace
Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Nina21000
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Gwennouu
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Testet i 2014.