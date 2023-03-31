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BHD713/10
20 % raskere*. Lettere**. Varmebestandig********.
Gled deg over raske profesjonelle resultater med hårføneren i Philips 7000-serien. ThermoShield Advanced Technology leser og kontrollerer aktivt hårfønerens lufttemperatur for å beskytte håret mot varmeskader********* .Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
7000-serien
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Systemet med to sensorer leser kontinuerlig temperaturen i rommet ditt og justerer aktivt tørketemperaturen 24 000 ganger per økt for å beskytte håret mot overoppheting. Få 25 % mer konsekvent tørketemperatur i ethvert miljø*********.
De innovative viftebladene og det spesialdesignede varmeelementet har en nærmest magisk effekt som tørker håret ditt på bare 4 minutter****.
Legg til fuktighet for å få mykt hår som ser sunt ut. Vannionteknologi genererer over 1000 ganger mer vanninnhold enn uten en ionisator.
Hold håret glatt og allsidig. Mineralionteknologi beskytter håret mot overflateskader som kan forårsakes av UV-stråler*****.
Ioner intensiverer hårets glans for krusfri og glanset styling. Det kraftige ioniske systemet vårt genererer opptil 80 millioner ioner for hver tørkeøkt******.
Den ergonomiske utformingen til hårføneren er nå 20 % lettere, slik at du kan være stilig og komfortabel samtidig**.
Den intelligente funksjonen gir en balanse mellom varm og kald luft som bidrar til å gjøre håret mer glansfullt*. Teknologien registrerer temperaturen i omgivelsene for å tørke håret på en komfortabel måte hele året.
Ta kontroll over stilen din med 4 varmeinnstillinger og 2 viftehastigheter på det brukervennlige LED-panelet. Bruk Cool Shot-knappen for en intens og kort luftstrøm for stilen din – en profesjonell funksjon for hårstyling på ekspertnivå.
Hårføneren bruker 22 % mindre energi, samtidig som den leverer profesjonelle tørke- og stylingresultater********.
Det mer effektive tørkesystemet forbedrer luftstrømmen, lufttrykket og varmeoverføringen, slik at hårføneren blir mer kompakt og lettere*. Denne hårføneren på 1800 W utkonkurrerer en Philips-hårføner på 2300 W.
Rett inn varmluften akkurat dit du trenger den. Det slanke stylingmunnstykket festes magnetisk og smetter perfekt på plass for rask oppfriskning og detaljstyling.
Style krøllete hår uten problemer med den unikt formede diffuseren. Opplev stressfri bruk med det magnetiske tilbehørsmunnstykket som gir kjempegode resultater.
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