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      Hair Dryer 7000-serien

      BHD713/10

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      20 % raskere*. Lettere**. Varmebestandig********.

      Gled deg over raske profesjonelle resultater med hårføneren i Philips 7000-serien. ThermoShield Advanced Technology leser og kontrollerer aktivt hårfønerens lufttemperatur for å beskytte håret mot varmeskader********* .

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      Hair Dryer
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      Hair Dryer

      7000-serien

      total

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      20 % raskere*. Lettere**. Varmebestandig********.

      med ThermoShield Advanced Technology

      • ThermoShield Advanced
      • Vannion, mineralion, 8 x ioner
      • 60 %********** bedre hårglans
      • 4 minutters hurtigtørking
      • Tørker 20 % raskere enn en hårføner på 2300 W
      ThermoShield Advanced beskytter håret mot overoppheting

      ThermoShield Advanced beskytter håret mot overoppheting

      Systemet med to sensorer leser kontinuerlig temperaturen i rommet ditt og justerer aktivt tørketemperaturen 24 000 ganger per økt for å beskytte håret mot overoppheting. Få 25 % mer konsekvent tørketemperatur i ethvert miljø*********.

      Kraftig luftstrøm for 30 % raskere tørking****

      Kraftig luftstrøm for 30 % raskere tørking****

      De innovative viftebladene og det spesialdesignede varmeelementet har en nærmest magisk effekt som tørker håret ditt på bare 4 minutter****.

      Vannioner tilfører håret fuktighet

      Vannioner tilfører håret fuktighet

      Legg til fuktighet for å få mykt hår som ser sunt ut. Vannionteknologi genererer over 1000 ganger mer vanninnhold enn uten en ionisator.

      Mineralioner beskytter mot UV-stråler*****

      Mineralioner beskytter mot UV-stråler*****

      Hold håret glatt og allsidig. Mineralionteknologi beskytter håret mot overflateskader som kan forårsakes av UV-stråler*****.

      Ionisk pleiesystem med 8x flere ioner******

      Ionisk pleiesystem med 8x flere ioner******

      Ioner intensiverer hårets glans for krusfri og glanset styling. Det kraftige ioniske systemet vårt genererer opptil 80 millioner ioner for hver tørkeøkt******.

      Nå 20 % lettere for komfortabel styling**

      Nå 20 % lettere for komfortabel styling**

      Den ergonomiske utformingen til hårføneren er nå 20 % lettere, slik at du kan være stilig og komfortabel samtidig**.

      Intelligent varm- og kaldmodus for opptil 60 % blankere hår*

      Intelligent varm- og kaldmodus for opptil 60 % blankere hår*

      Den intelligente funksjonen gir en balanse mellom varm og kald luft som bidrar til å gjøre håret mer glansfullt*. Teknologien registrerer temperaturen i omgivelsene for å tørke håret på en komfortabel måte hele året.

      Justerbar varme- og viftehastighet for alle hårtyper og stiler

      Justerbar varme- og viftehastighet for alle hårtyper og stiler

      Ta kontroll over stilen din med 4 varmeinnstillinger og 2 viftehastigheter på det brukervennlige LED-panelet. Bruk Cool Shot-knappen for en intens og kort luftstrøm for stilen din – en profesjonell funksjon for hårstyling på ekspertnivå.

      22 % lavere energiforbruk for å oppnå effektiv styling********

      22 % lavere energiforbruk for å oppnå effektiv styling********

      Hårføneren bruker 22 % mindre energi, samtidig som den leverer profesjonelle tørke- og stylingresultater********.

      Tørk håret 20 % raskere enn en hårføner på 2300 W*

      Tørk håret 20 % raskere enn en hårføner på 2300 W*

      Det mer effektive tørkesystemet forbedrer luftstrømmen, lufttrykket og varmeoverføringen, slik at hårføneren blir mer kompakt og lettere*. Denne hårføneren på 1800 W utkonkurrerer en Philips-hårføner på 2300 W.

      Magnetisk stylingmunnstykke som er lett å feste

      Magnetisk stylingmunnstykke som er lett å feste

      Rett inn varmluften akkurat dit du trenger den. Det slanke stylingmunnstykket festes magnetisk og smetter perfekt på plass for rask oppfriskning og detaljstyling.

      Volumdiffuser med magnetisk munnstykke

      Volumdiffuser med magnetisk munnstykke

      Style krøllete hår uten problemer med den unikt formede diffuseren. Opplev stressfri bruk med det magnetiske tilbehørsmunnstykket som gir kjempegode resultater.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Tilbehør

        Munnstykke
        11 m
        Magnetisk diffuser
        Ja

      • Tekniske spesifikasjoner

        Wattstyrke
        1800 W
        Spenning
        220–240 V
        Motor
        DC
        Kabellengde
        1,8 m
        Strøm i av-modus
        < 0,3 W

      • Funksjoner

        Oppbevaringskrok
        Ja
        Varme-/hastighetsinnstillinger
        8

      • Service

        2-års verdensomspennende garanti
        Ja

      • Beskyttende teknologier

        Ion-teknologi
        • 8 x ioner
        • Vannion
        • Mineralion

      Badge-D2C

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      • kontra Philips S5000 2300 W-hårføner
      • * kontra Philips MoistureProtect HP8280
      • * basert på gjennomsnittlig 4 minutter tørketid
      • * * * Basert på europeisk hårtype med middels lengde (40 cm) i et laboratoriemiljø, med høyeste hastighet og varmeinnstillinger. Det faktiske resultatet kan variere.
      • * * * * Mineralionisk etter seks måneders eksponering for UV
      • * * * * * kontra HP8232/20 i toppinnstilling
      • * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 i høyeste innstilling
      • * * * * * * * ThermoShield Advanced-innstilling
      • * * * * * * * * Ved bruk av varm- og kaldmodus sammenliknet med naturlig hårtørking. Testet ved et tredjeparts testinstitutt i USA.

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