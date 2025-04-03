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Utgått
2100 W
ThermoShield-teknologi
2 x ionisk behandling*
3 varme- og 2 hastighetsinnstillinger
Sensoren for registrering av overoppheting optimaliserer og kontrollerer lufttemperaturen aktivt, slik at håret beskyttes mot skade** forårsaket av overoppheting. Få glede av en problemfri tørkeopplevelse med ThermoShield-teknologi.
Denne profesjonelle hårføneren på 2100 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og frisere håret.
Dette kraftige ioniske systemet genererer opptil 40 millioner ioner per føning, og gir det skinnende håret ditt ekstra glans. Så nå kan du glede deg over glansen og det krusfrie håret.
4.6
av 5
866
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produktet
AGM1961
03/04/2025
Deutschland
Bekreftet kjøper
BHD/510/20 5000 Serie
Ein sehr guter Haartrockner trocknet gut durch die Regulierung nicht zu heiß auch die Lautstärke ist in Ordnung die Farbe auch schön ( blau) der Trockner liegt gut in der Hand ich habe eigentlich nichts auszusetzen
Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD510/20 Haartrockner
Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD510/20 Haartrockner
Rosali47
03/02/2024
Deutschland
Das Produkt hat großartige Funktionen!
Das Produkt hat schnell meine nasse Haare getrocknet!
Fordeler
Einfach super!
Ulemper
Keine!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD500 Refurbished Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD500 Refurbished Haartrockner
Wanduhr
12/01/2024
Deutschland
Bekreftet kjøper
Das Produkt entspricht in allen Belangen meinen Vo
Mit dem Haartrockner habe ich nur positive Erfahrungen gemacht Er entspricht meinen Vorstellungen in Leistung, Form und Qualität
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD510/20 Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD510/20 Haartrockner
mot BHD350 i høyeste innstilling
ThermoShield-innstilling