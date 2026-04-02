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  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
  • Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater

DryCarePro-hårføner

BHD272/00

4.7
| (128) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet
Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater
Hårføneren fra Philips Pro har en profesjonell vekselstrømsmotor som når opptil 130 km/t* i lufthastighet for raskt og profesjonelt resultat. Den har også en ThermoProtect-innstilling for optimal temperatur for å beskytte mot overoppheting.
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Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater

  • Kraftig vekselstrømsmotor

  • 2100W tørkeeffekt

  • Høy lufthastighet på opptil 130 km/t*

  • Ionisk pleie for glansfullt hår

Rask tørking, kraftig vekselstrømsmotor

Rask tørking, kraftig vekselstrømsmotor

DryCare Pro fra Philips på 2200 W har en vekselstrømsmotor med høy ytelse og er utviklet for det profesjonelle markedet. Den har en lufthastighet på opptil 130 km/t for raske og effektive resultater.

2100 W rask tørkeeffekt med høy ytelse

2100 W rask tørkeeffekt med høy ytelse

Denne profesjonelle hårføneren på 2100W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hastighet gjør det enklere og raskere å tørke og style håret.

ThermoProtect-temperaturinnstilling

ThermoProtect-temperaturinnstilling

ThermoProtect-temperaturinnstillingen gir den optimale temperaturen og ekstra beskyttelse mot overoppheting av håret. Med den samme kraftige luftstrømmen får du de beste resultatene på en pleiende måte.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.7

av 5

128

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

2

02/04/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Prokdukt

Ich habe mir den Föhn gekauft und bin absolut zufrieden. Er macht die Haare richtig schön, sie glänzen und trocknen nicht aus. Er eignet sich auch sehr gut für feines Haar und macht ein schönes Volumen.

Fordeler

Besser geht es nicht für einen Föhn

Ulemper

Es gibt keine Nachteile

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner

04/07/2020

Deutschland

Deutschland

sehr guter Fön

Trocknet gut und schnell, bringt schönen Glanz und glättet perfekt dank der schmalen Stylingdüse

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner

14/04/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Lo uso da gennaio 2025, è un ottimo asciugacapelli e ne ho appena acquistato un altro per regalarlo. Lascia i capelli morbidi, non increspati e ha un buon getto d'aria e una temperatura ottimale per un'asciugatura delicata; a massima potenza il flusso d'aria è molto forte e raggiunge un’alta temperatura; naturalmente questo comporta un rumore più alto, ma comunque più basso di altri asciugacapelli che ho usato precedentemente. Impugnatura maneggevole e peso contenuto.

Fordeler

Qualità dell'asciugatura e potenza del getto d'aria

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet ved Philips' laboratorium i Nederland i 2018. Testet uten munnstykke ved hastighet 2 og varme 2.