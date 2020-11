Rask og kraftfull tørking for profesjonelle resultater

Hårføneren fra Philips Pro har en profesjonell vekselstrømsmotor som når opptil 130 km/t* i lufthastighet for raskt og profesjonelt resultat. Den har også en ThermoProtect-innstilling for optimal temperatur for å beskytte mot overoppheting. Se alle fordeler