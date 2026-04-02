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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Kraftig vekselstrømsmotor
2100W tørkeeffekt
Høy lufthastighet på opptil 130 km/t*
Ionisk pleie for glansfullt hår
DryCare Pro fra Philips på 2200 W har en vekselstrømsmotor med høy ytelse og er utviklet for det profesjonelle markedet. Den har en lufthastighet på opptil 130 km/t for raske og effektive resultater.
Denne profesjonelle hårføneren på 2100W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hastighet gjør det enklere og raskere å tørke og style håret.
ThermoProtect-temperaturinnstillingen gir den optimale temperaturen og ekstra beskyttelse mot overoppheting av håret. Med den samme kraftige luftstrømmen får du de beste resultatene på en pleiende måte.
4.7
av 5
128
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Milla 1993
02/04/2026
Deutschland
Tolles Prokdukt
Ich habe mir den Föhn gekauft und bin absolut zufrieden. Er macht die Haare richtig schön, sie glänzen und trocknen nicht aus. Er eignet sich auch sehr gut für feines Haar und macht ein schönes Volumen.
Fordeler
Besser geht es nicht für einen Föhn
Ulemper
Es gibt keine Nachteile
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Karinhh
04/07/2020
Deutschland
sehr guter Fön
Trocknet gut und schnell, bringt schönen Glanz und glättet perfekt dank der schmalen Stylingdüse
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
utente02
14/04/2025
Italia
Ottimo prodotto
Lo uso da gennaio 2025, è un ottimo asciugacapelli e ne ho appena acquistato un altro per regalarlo. Lascia i capelli morbidi, non increspati e ha un buon getto d'aria e una temperatura ottimale per un'asciugatura delicata; a massima potenza il flusso d'aria è molto forte e raggiunge un’alta temperatura; naturalmente questo comporta un rumore più alto, ma comunque più basso di altri asciugacapelli che ho usato precedentemente. Impugnatura maneggevole e peso contenuto.
Fordeler
Qualità dell'asciugatura e potenza del getto d'aria
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Testet ved Philips' laboratorium i Nederland i 2018. Testet uten munnstykke ved hastighet 2 og varme 2.