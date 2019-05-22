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Utgått
2200 W
Vekselstrømsmotor
95 km/t
Ionisk behandling gir deg anti-statisk tørking. Ladede negative ioner eliminerer statisk hår, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at hårets glans blir enda mer intens. Resultatet er jevnt og krusfritt hår med vakker glans.
Philips DryCare Pro-hårføneren har en lettere og mer kompakt design som gjør den mer behagelig å bruke. Håndtaket har en ergonomisk utforming og er dermed enkelt å holde.
ColdShot-knappen er en profesjonell funksjon som du bare må ha. Denne funksjonen produserer kald luft, og den brukes etter stylingen for å fullføre frisyren.
4.5
av 5
123
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produktet
Schildi
22/05/2019
Deutschland
Super Prudukt
Als ausgebildeter Friseur bin ich komplett begeistert. Ich habe den Philips DryCare Pro Haartrockner täglich im Einsatz. Nach dem Haarewaschen, super schnelle Trocknung, ohne die Haarstruktur anzugreifen. Zwischendurch um die Haare im trockenem Zustand frühmorgens in Form zu bringen, einfach super schnell und einfach. Selbst dabei werden die Haare bei sachgerechter Anwendung nicht geschädigt. Produkt sehr empfehlenswert.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner
Pitta20
08/03/2018
Deutschland
Der Föhn hat Kraft!!!!
Das Gerät liegt sehr gut in der Hand und hat einen sehr starken Motor. Selbst lange Haare sind im Handumdrehen trocken. Sehr empfehlenswert auch zum Haarstyling!
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Denne omtalen gjelder DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer
chevyz26
06/01/2016
Deutschland
Bekreftet kjøper
Philips DryCare Pro Haartrockner BHD176/00 2200 W, AC-Motor, 95 km/h
würde dieses produkt jederzeit wieder kaufen, sehr gute handhabung trocknet die haare in kürzester zeit.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner