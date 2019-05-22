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  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
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  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
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  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil
  • Utviklet for å yte, men utformet for stil

Utgått

DryCarePro-hårføner

BHD176/00

4.5
| (123) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produktet
Utviklet for å yte, men utformet for stil
Hårføneren DryCare Pro AC fra Philips har en profesjonell vekselstrømsmotor med lufthastighet på opptil 95 km/t, noe som gir et raskt og profesjonelt resultat. Hårføneren er lett og brukervennlig, slik at det å føne håret blir en behagelig prosess.
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Utviklet for å yte, men utformet for stil

  • 2200 W

  • Vekselstrømsmotor

  • 95 km/t

Ionisk behandling for blankt, krusfritt hår

Ionisk behandling for blankt, krusfritt hår

Ionisk behandling gir deg anti-statisk tørking. Ladede negative ioner eliminerer statisk hår, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at hårets glans blir enda mer intens. Resultatet er jevnt og krusfritt hår med vakker glans.

Lett

Lett

Philips DryCare Pro-hårføneren har en lettere og mer kompakt design som gjør den mer behagelig å bruke. Håndtaket har en ergonomisk utforming og er dermed enkelt å holde.

Cold shot, en salve med kaldluft for å fullføre stylingen

Cold shot, en salve med kaldluft for å fullføre stylingen

ColdShot-knappen er en profesjonell funksjon som du bare må ha. Denne funksjonen produserer kald luft, og den brukes etter stylingen for å fullføre frisyren.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

123

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produktet

22/05/2019

Deutschland

Deutschland

Super Prudukt

Als ausgebildeter Friseur bin ich komplett begeistert. Ich habe den Philips DryCare Pro Haartrockner täglich im Einsatz. Nach dem Haarewaschen, super schnelle Trocknung, ohne die Haarstruktur anzugreifen. Zwischendurch um die Haare im trockenem Zustand frühmorgens in Form zu bringen, einfach super schnell und einfach. Selbst dabei werden die Haare bei sachgerechter Anwendung nicht geschädigt. Produkt sehr empfehlenswert.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner

08/03/2018

Deutschland

Deutschland

Der Föhn hat Kraft!!!!

Das Gerät liegt sehr gut in der Hand und hat einen sehr starken Motor. Selbst lange Haare sind im Handumdrehen trocken. Sehr empfehlenswert auch zum Haarstyling!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer

06/01/2016

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Philips DryCare Pro Haartrockner BHD176/00 2200 W, AC-Motor, 95 km/h

würde dieses produkt jederzeit wieder kaufen, sehr gute handhabung trocknet die haare in kürzester zeit.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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  • Tips om sunn livsstil.
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