Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
DryCare Essential
Ionisk
Den nye utformingen på viften gjør at du får en effekt som tilsvarer 2100 W (tørkefrekvens på omtrent 5 g/min) med et energiforbruk på bare 1600 W. Dette tilsvarer en energisparing på 23 %*
Gi håret umiddelbar pleie med ionisk behandling. Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glatt og krusfritt hår med vakker glans.
Funksjonen med jevn varmefordeling gjør at hårføneren bruker en unikt utformet luftutgang for å sikre at varmen alltid fordeles jevnt over håret mens du føner – selv ved høye temperaturer – og forebygger skadelige varmepunkter. Dette gir håret den beste beskyttelsen mot overoppheting og hjelper til med å holde håret sunt og glansfullt.
4.4
av 5
29
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
elecle
12/04/2019
Italia
Del av opprykk
Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco
Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Milly87
11/04/2019
Italia
Del av opprykk
Veloce e leggero
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
milly87
08/04/2019
Italia
Del av opprykk
Consigliatissimo
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
sammenlignet med en 2100 W hårføner fra Philips (HP8230, IEC61855)