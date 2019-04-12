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Utgått

DryCare EssentialEnergieffektiv hårføner

BHD029/00

4.4
| (29) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Rask hårføning og mindre strømbruk
Philips DryCare Essential har en nyskapende vifteutforming som tørker like bra som en hårføner på 2100 W, men den er bare på 1600 W.*
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Rask hårføning og mindre strømbruk

  • DryCare Essential

  • Ionisk

Tørkeytelse tilsvarende 2100 W med et energiforbruk på 1600 W

Tørkeytelse tilsvarende 2100 W med et energiforbruk på 1600 W

Den nye utformingen på viften gjør at du får en effekt som tilsvarer 2100 W (tørkefrekvens på omtrent 5 g/min) med et energiforbruk på bare 1600 W. Dette tilsvarer en energisparing på 23 %*

Ionisk behandling for blankt, krusfritt hår

Ionisk behandling for blankt, krusfritt hår

Gi håret umiddelbar pleie med ionisk behandling. Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glatt og krusfritt hår med vakker glans.

Mindre overoppheting med jevn varmefordeling

Mindre overoppheting med jevn varmefordeling

Funksjonen med jevn varmefordeling gjør at hårføneren bruker en unikt utformet luftutgang for å sikre at varmen alltid fordeles jevnt over håret mens du føner – selv ved høye temperaturer – og forebygger skadelige varmepunkter. Dette gir håret den beste beskyttelsen mot overoppheting og hjelper til med å holde håret sunt og glansfullt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

29

Anmeldelser

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2
1

12/04/2019

Italia

Italia

Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco

Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.

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Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

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11/04/2019

Italia

Italia

Veloce e leggero

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

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08/04/2019

Italia

Italia

Consigliatissimo

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. sammenlignet med en 2100 W hårføner fra Philips (HP8230, IEC61855)