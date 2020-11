DryCare Essential

Mindre overoppheting med jevn varmefordeling

Funksjonen med jevn varmefordeling gjør at hårføneren bruker en unikt utformet luftutgang for å sikre at varmen alltid fordeles jevnt over håret mens du føner – selv ved høye temperaturer – og forebygger skadelige varmepunkter. Dette gir håret den beste beskyttelsen mot overoppheting og hjelper til med å holde håret sunt og glansfullt.