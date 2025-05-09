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  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
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  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt

DryCare EssentialHårføner

BHD017/40

5
| (1) Omtale
Enkel pleie for håret ditt
Philips ThermoProtect Essential-hårføner med 1800 W strømeffekt gjør det mulig å tørke håret raskt, mens ThermoProtect-innstillingen gir ekstra pleie. Med 6 fleksible varme- og hastighetsinnstillinger er den designet for å møte ulike tørkebehov.
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Enkel pleie for håret ditt

  • 1800 W

  • ThermoProtect-innstilling

1800 W for rask tørking

1800 W for rask tørking

Denne hårføneren på 1800 W skaper sterkt luftstrøm med stor tørkeeffekt, for vakre og salonglignende resultater – hver dag.

ThermoProtect-temperaturinnstilling

ThermoProtect-temperaturinnstilling

ThermoProtect-temperaturinnstillingen med konstant luftstrømstemperatur gjør at du raskt kan tørke håret uten overoppheting, og opprettholder hårets naturlige fuktighetsnivå for et skinnende sunt hår.

Føner: 6 varme- og hastighetsinnstillinger for full fleksibilitet

Føner: 6 varme- og hastighetsinnstillinger for full fleksibilitet

Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt justeres for å lage den perfekte frisyren. Seks forskjellige innstillinger gir full kontroll og presis og skreddersydd styling.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

4
3
2
1

09/05/2025

België

België

Bekreftet kjøper

Super

Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn

Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD017/40 Föhn

Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD017/40 Föhn

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