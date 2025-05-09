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BHD017/40
1800 W
ThermoProtect-innstilling
Denne hårføneren på 1800 W skaper sterkt luftstrøm med stor tørkeeffekt, for vakre og salonglignende resultater – hver dag.
ThermoProtect-temperaturinnstillingen med konstant luftstrømstemperatur gjør at du raskt kan tørke håret uten overoppheting, og opprettholder hårets naturlige fuktighetsnivå for et skinnende sunt hår.
Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt justeres for å lage den perfekte frisyren. Seks forskjellige innstillinger gir full kontroll og presis og skreddersydd styling.
5.0
av 5
1
Omtale
Lutta
09/05/2025
België
Bekreftet kjøper
Super
Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn
Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD017/40 Föhn
Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD017/40 Föhn