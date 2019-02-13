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Utgått

EssentialHårføner

BHD006/00

4.2
| (49) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produktet
Kraftige tørking på farten
Philips Hair Dryer Essential gir deg kraftig tørking med 1600 W, og er skånsom mot håret med ThermoProtect-temperaturinnstillingen. Det kompakte designet med sammenleggbart håndtak gjør denne til det perfekte valget uansett hvor du er.
Se alle fordeler

Kraftige tørking på farten

  • 1600 W

  • ThermoProtect-innstilling

  • Sammenleggbart håndtak

  • Universell spenning

Tørkeeffekt på 1600 W

Tørkeeffekt på 1600 W

Denne hårføneren på 1600 W produserer det optimale nivået av luftstrøm, noe som gir et vakkert resultat hver dag.

ThermoProtect-temperaturinnstilling

ThermoProtect-temperaturinnstilling

ThermoProtect-temperaturinnstillingen gir den optimale temperaturen og ekstra beskyttelse mot overoppheting av håret. Med den samme kraftige luftstrømmen får du de beste resultatene på en pleiende måte.

Sammenleggbart håndtak gjør den enkel å oppbevare

Sammenleggbart håndtak gjør den enkel å oppbevare

Det kompakte designet med det sammenleggbare håndtaket gjør den enkel å pakke, oppbevare og ta med seg hvor som helst.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

49

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produktet

2

13/02/2019

Deutschland

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Haartrockner sehr gut und leise

guter Haartrockner, gut für den allgemein Gebrauch und auch für den Urlaub.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Essential BHD006/00 Haartrockner

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Denne omtalen gjelder Essential BHD006/00 Haartrockner

21/10/2014

Deutschland

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praktischer, kleiner Fön

Ich bekam von Philips den Fön als Produkttest geschickt. Als ich ihn auspackte war er in der normalen Schachtel verpackt, wie man ihn auch im Laden kaufen kann. Ich packte ihn aus und war etwas enttäuscht, da er doch recht klein ist. Er ist schwarz/dunkel lilamit pinken Streifen und lila Ventilator, sieht richtig hübsch aus. In der Verpackung war noch eine Stylingdüse und eine Bedienungsanleitung. Das Kabel ist knapp 2m lang und für mich absolut ausreichend. Was ich sehr gut fand, dass er laut Verpackung 35% leiser als andere Föns sein soll. Für mich reicht die Stylingdüse, von daher ist dies absolut ausreichend für mich. Nun dachte ich, der ist perfekt für Reisen, da er sehr klein und handlich ist. Nun habe ich ihn das erste Mal getestet und was soll ich sagen. Meine Enttäuschung ist nicht mehr vorhanden. Ich bin absolut begeistert. Er hat zwar nur zwei Stärken aber diese sind absolut ausreichend. Er ist wirlich sehr leise und trotzdem sehr stark, sodass meine Haare wirklich super schnell trocken waren, was bei mir meist ca. 10 Minuten dauert, dauerte jetzt nur noch knappe 6 Minuten. Dies hatte ich von solch eine kleinen Fön wirklich nicht erwartet. Also ich kann sagen, dass sich dieser Fön nicht nur für Reisen sondern auch definitiv für zu Hause eignet was mich wirklich sehr freut, den er ist nicht sehr teuert. Aber sein Geld absolut wert und ich bin sehr zufrieden und sehr happy, dass ich nun diesen Fön habe :) Man kann ihn an einer Öse überall aufhängen und somit ist er sehr schnell verstaut :) Das Gitter hinten kann man problemlos mit einem feuchten Tuch abwischen und meine Haare haben sich bisher nicht darin verfangen was ich sehr schön finde, da ich sehr dicke und dichte Haare habe ist es meisten etwas schwierig aber es passt super :) Was für mich noch super gewesen wäre, wenn es, wie beim Staubsauger, eine Möglichkeit gegeben hätte, dass das Kabel sozusagen im Fön bzw. Griff zusammen gerollt wird. Was sehr schön und pratisch wäre aber kein Muss ist. Aber für den kleinen Preis kann ich diesen Fön wirklich nur empfehlen und bin echt sehr glücklich damit :)

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Denne omtalen gjelder Essential BHD002/00 Haartrockner

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15/10/2014

Deutschland

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Produkttest

Also ich habe den Reisefön vor einigen Wochen zum testen erhalten. Ich hatte genug Zeit zum testen, und hier mein Fazit. Als ich das Paket öffnete, lachte mich schon die Anspruchsvolle Verpackung an. Das Design ist sehr ansprechend und modern. Dann wurde ausgepackt, der Fön musste nur kurz "auseinander" geklappt werden, das Bändchen um das Stromkabel entfernt, und dann ging es auch schon los! Der Fön ist super leicht, liegt schön in der Hand! Ich war total überrascht, da ich nur schwerere Modelle kannte. Nach dem Duschen kam er auch sofort zum Einsatz. Ich hatte keine Sekunde das Gefühl, dass meine Kopfhaut "zu heiss" werden würde. Ich habe sehr lange Haare, aber der Fön hat auch das super gemeistert. Meine Haare waren schonend getrocknet, und super weich, meine Kopfhaut war entspannt und zufrieden. Ich kann dieses Produkt nur weiterempfehlen!

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