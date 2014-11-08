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  • Superkompakt for føning hver dag
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  • Superkompakt for føning hver dag
  • Superkompakt for føning hver dag
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  • Superkompakt for føning hver dag

Utgått

DryCare EssentialHårføner

BHD001/00

4.5
| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Superkompakt for føning hver dag
Denne hårføneren er perfekt å pakke med seg, så du får frisyren du ønsker, uansett hvor du er
Se alle fordeler

EssentialCare Ultra Compact

Superkompakt for føning hver dag

  • Svært kompakt

  • 1200 W

  • 2 fleksible hastighetsinnstillinger

1,8 m ledning for maksimal bevegelighet

1,8 m ledning for maksimal bevegelighet

1,8 m ledning.

1200 W for skånsom føning

1200 W for skånsom føning

Philips EssentialCare Compact produserer det optimale nivået av luftstrøm og skånsom føneeffekt, noe som gir vakre resultater hver dag.

Kompakt design for enkel oppbevaring

Kompakt design for enkel oppbevaring

Denne hårføneren med smart, moderne design er lett og enkel å håndtere, samtidig som den er liten nok til å kunne oppbevares nesten hvor som helst.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

08/11/2014

Deutschland

Deutschland

Kompakter Haartrockner ideal für unterwegs

Ich durfte diesen Haartrockner von Philips testen. Als ich die Verpackung öffnete fragte ich mich zuerst ob dieser kompakte Haarfön auch wirklich Leistung bringt. Natürlich wurde er auch gleich getestet und ich muss sagen auch wenn er klein und nur 1.200 Watt hat föhnt er sehr gut. Er hat eine gute Wärme sodass die Haare nicht zu sehr erhitzt werden und trotzdem die Haare schnell trocknen. Für die Reise ist er super geeignet, da ich Hotels ja oft Haartrockner sind wo man dauerhaft auf die An-Taste drücken muss dass er nicht abgeht. Dies ist hier nicht der Fall. Ich würde den Haartrockner auf alle Fälle weiter empfehlen, er wird bei mir aktuell sogar täglich benutzt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

15/10/2014

Deutschland

Deutschland

fön

also, ich kann nur sagen einfach top! ich komme viel besser zurecht als vorher danke

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

17/10/2014

Deutschland

Deutschland

Klein und trotzem leistungsstark

Wer einen neuen Haartrockner für den nächsten Urlaub oder die nächste Geschäftsreise sucht ist hier gut bedient. Der Haartrockner ist mit 1200 Watt leistungsstark und trotzdem kompakt und leicht zu transportieren. Er hat ein 1,8 Meter langes Kabel, welches für viel Mobilität im Badezimmer sorgt. Zudem kann er durch die Aufhängeöse ganz einfach und unkompliziert an die Wand gehängt werden. Mit seinen 2 voreingestellten Kombinationsstufen bietet er eine gute Leistung für die Reise. Die Stylingdüse sorgt für die Möglichkeit eines präzisen Stylings. Insgesamt gibt es also ein klares Daumen hoch für das günstige Modell. Für die Reise ist er sehr gut geeignet, für zu Hause wünsche ich mir aber ein paar mehr Features und Einstellungsmöglichkeiten. Als Kompakt-Haartrockner erfüllt er aber seinen Zweck- leistungsstark bei kleiner Größe.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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