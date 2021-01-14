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  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt
  • Enkel pleie for håret ditt

Utgått

EssentialCareFøner

BHC010/10

4.5
| (21) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Enkel pleie for håret ditt
Den nye Philips-hårføneren er stilig, kompakt og kraftig. En effekt på 1200 W gjør at du kan tørke håret skånsomt og raskt. Fleksible velværeinnstillinger er designet for å imøtekomme ulike fønebehov og for å gi ekstra velvære.
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Enkel pleie for håret ditt

  • 1200 W

  • Kompakt

Sammenleggbart håndtak gjør den enkel å ta med seg

Sammenleggbart håndtak gjør den enkel å ta med seg

Denne hårføneren drar fordel av et sammenleggbart håndtak. Resultatet er en liten og kompakt hårføner som enkelt kan plasseres på de minste stedene, og som du kan ta med deg overalt.

1200 W skånsom tørking for flotte resultater

1200 W skånsom tørking for flotte resultater

Denne hårføneren på 1200 W produserer det optimale nivået av luftstrøm og skånsom tørkeeffekt, noe som gir vakre resultater hver dag.

Tre fleksible forhåndsvalgte tørkeinnstillinger for forskjellige behov

Tre fleksible forhåndsvalgte tørkeinnstillinger for forskjellige behov

Denne kompakte hårføneren gir deg tre forhåndsvalgte varme- og hastighetsinnstillinger for kjøling, pleie eller rask tørking.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

21

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

14/01/2021

Sverige

Sverige

Liten men fullgod funktion

När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.

Fordeler

Kompakt men stark

Ulemper

Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EssentialCare BHC010/10 Hårtork

22/12/2020

Sverige

Sverige

Smidig och BRA hårfön

Den här hårfönen är PERFEKT för dem som tar med sig sin hårfön och fixar håret på olika ställen, den är vikbar och otroligt smidig, är helt chokad på hur starkt den blåser för att vara så liten- har aldrig provat en hårfön (förutom på salong) som blåser så här bra. Mina lockar har fått sån fin volym och dem håller ändå definitionen. 10/10 rekommenderar starkt!!

Fordeler

Kompakt, liten, stark fön, bra pris

Ulemper

Finns inga tillbehör (tex diffuser) att köpa till

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EssentialCare BHC010/10 Hårtork

17/12/2020

Sverige

Sverige

Smidig och otroligt bra

Fick möjligheten att få testa denna produkt och säger bara WOW, första hårfönen som får plats i mitt badrum typ. Älskar hur liten och smidig den är samtidigt som hårfönens funktionalitet håller en hög nivå. Den blir lagom värmande mot håret som gör att det inte sliter lika mycket samtidigt som den gör det den ska, torka mitt hår. Testade även att använda den till att styla håret. Funkade exemplariskt! Älskar älskar denna produkt, en given grej som jag kommer att packa ner när jag reser. Lätt, smidig och super bra !

Fordeler

Smidig och bra funktionalitet

Ulemper

Ifall man ska använda hårfönen till något annat än hår kanske den inte har en tillräcklig torkande effekt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EssentialCare BHC010/10 Hårtork

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.