ThermoProtect-temperaturinnstilling

ThermoProtect-innstillingen gir optimal tørketemperatur og ekstra beskyttelse. Kombinasjonen av ThermoProtects optimale luftstrøm og varme gjør at du raskt kan tørke håret uten å få overoppheting, noe som gjør at du opprettholder et naturlig fuktighetsnivå for et skinnende, sunt hår.