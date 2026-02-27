Søkeord

      WavePro Styler 9000 Hair Styler med SenseIQ

      BHB968/00

      Totalvurdering / 5
      Vakre stiler som varer

      Møt Philips WavePro Styler, din billett til avslappede bølger og spenstige krøller som varer hele dagen. Det stemmer – naturlige frisyrer i opptil 12 timer! Og med SenseIQ som tar seg av stylingvarme og -tid, holder håret ditt seg sterkt og skinnende.

      WavePro Styler 9000
      WavePro Styler 9000

      Hair Styler med SenseIQ

      Vakre stiler som varer

      Opptil 12 timer med luftige krøller og rolige bølger

      • 360° formingsteknologi
      • Justerbar sylinder med 5 størrelser
      • SenseIQ-teknologi
      • Ionisk pleie
      Krøller og bølger hele dagen

      Krøller og bølger hele dagen

      Nyt fantastiske frisyrer fra frokost til leggetid med vår unike 360° formingsteknologi. I motsetning til mange andre stylere inneholder vår varmluft i veggene, slik at håret varmes opp både innvendig og utvendig. Det er vår oppskrift på opptil 12 timer med krøller eller bølger*.

      Style hvert hårstrå på sekunder

      Style hvert hårstrå på sekunder

      Med Auto Wrap styres håret av myk, gripevennlig silikon og snurres deretter rundt sylinderen for deg. Bare plasser, trykk og slipp for en stylet hårstrå på 10 sekunder eller mindre. 88 % av brukerne syntes Auto Wrap var skånsomt mot håret deres**.

      5 typer stiler, fra krøllete til bølgete

      5 typer stiler, fra krøllete til bølgete

      Finn enkelt dine mest spenstige krøller og mest luksuriøse bølger med den justerbare sylinderens fem stylinginnstillinger. Sylinderen kan også veksle retning for et ekstra naturlig og flytende utseende. 91 % av brukerne er enige i at stylingene laget av WavePro Styler ser naturlige ut***.

      Rask styling for mindre varmeeksponering

      Rask styling for mindre varmeeksponering

      Styleren vår leverer krøller raskt fordi varmen går dit håret ditt er i stedet for å gå tapt i luften som med tradisjonelle krølltenger. Dermed utsettes håret ditt for mindre varme, og du får fortsatt fantastiske frisyrer som varer hele dagen****.

      Opprettholder opptil 99 %***** av din naturlige hårstyrke

      Opprettholder opptil 99 %***** av din naturlige hårstyrke

      Ved hjelp av SenseIQ-teknologi og patenterte sensorer, jobber styleren med å opprettholde hårets styrke og låse inn 4 ganger mer fuktighet*****. Den leser hårets temperatur 50 ganger per sekund og justerer stylingvarmen, noe som beskytter håret mot overoppheting.

      Gjennomtenkt design for uanstrengte økter

      Gjennomtenkt design for uanstrengte økter

      WavePro Styler har noen virkelig nyttige detaljer som gjør stylingen uanstrengt. Sensorer setter enheten på pause hvis du legger til litt for mye hår, og den åpne designen forhindrer floker. En pipelyd forteller deg når krøllene er ferdige, og det unike L-formede håndtaket ligger komfortabelt i hånden for styling uten belastning.

      Ikonisk pleie for silkemyk glans uten krusing

      Ikonisk pleie for silkemyk glans uten krusing

      Intensiver hårets glans og glans med ladede negative ioner som eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårstråene mens du styler. Vannioner gir håret fuktighet for en sunn finish.

      Trygg styling med SenseIQ

      Trygg styling med SenseIQ

      Når du velger SenseIQ-modus, vil WavePro Styler automatisk koble den valgte frisyren med optimal varme og tid. Hvis du trenger å justere varmen, kan du gjøre det. Det er helt opp til deg! For trygghet og perfekte krøller eller bølger uten overoppheting.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Tilbehør

        Rengjøringsverktøy
        Ja
        Verktøy for oppdeling av hår
        Ja

      • Tekniske spesifikasjoner

        Farge/utforming
        Silkehvit
        Ledningslengde
        2 m
        Spenning
        110–240 V
        Oppvarmingstid
        30 sek
        Wattstyrke
        45–48  W
        Vekt
        527 g
        Strøm i av-modus
        < 0,5 W

      • Funksjoner

        Temperaturinnstillinger
        170C, 190C, 210C, SenseIQ-modus
        Ionisk pleie
        Negative ioner og vannioner
        Innstillinger for klokkeslett
        8s, 10s, 12s, SenseIQ-modus
        Sylinder
        Ultraglatt keramikk, keratin-infusert
        Veiledning for krølling
        Venstre, høyre, vekslende

      • Service

        2-års verdensomspennende garanti
        Ja

      • Teknologi

        Ionisk
        Negative ioner og vannioner

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      • Testet i laboratorium
      • * Testet med 32 brukere i Poland, 2023
      • ** Testet med 32 brukere i Poland, 2023
      • *** Sammenlignet med en vanlig krølltang (BHB864, BHB868)
      • **** 30 mm og 35 mm sylinder, gjennomsnittlig resultat etter 1 måneds bruk
      • ***** mot en tradisjonell krølltang (BHB864, BHB868), samme stylingytelse

