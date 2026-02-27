Søkeord
BHB968/00
Vakre stiler som varer
Møt Philips WavePro Styler, din billett til avslappede bølger og spenstige krøller som varer hele dagen. Det stemmer – naturlige frisyrer i opptil 12 timer! Og med SenseIQ som tar seg av stylingvarme og -tid, holder håret ditt seg sterkt og skinnende.Se alle fordeler
Hair Styler med SenseIQ
Nyt fantastiske frisyrer fra frokost til leggetid med vår unike 360° formingsteknologi. I motsetning til mange andre stylere inneholder vår varmluft i veggene, slik at håret varmes opp både innvendig og utvendig. Det er vår oppskrift på opptil 12 timer med krøller eller bølger*.
Med Auto Wrap styres håret av myk, gripevennlig silikon og snurres deretter rundt sylinderen for deg. Bare plasser, trykk og slipp for en stylet hårstrå på 10 sekunder eller mindre. 88 % av brukerne syntes Auto Wrap var skånsomt mot håret deres**.
Finn enkelt dine mest spenstige krøller og mest luksuriøse bølger med den justerbare sylinderens fem stylinginnstillinger. Sylinderen kan også veksle retning for et ekstra naturlig og flytende utseende. 91 % av brukerne er enige i at stylingene laget av WavePro Styler ser naturlige ut***.
Styleren vår leverer krøller raskt fordi varmen går dit håret ditt er i stedet for å gå tapt i luften som med tradisjonelle krølltenger. Dermed utsettes håret ditt for mindre varme, og du får fortsatt fantastiske frisyrer som varer hele dagen****.
Ved hjelp av SenseIQ-teknologi og patenterte sensorer, jobber styleren med å opprettholde hårets styrke og låse inn 4 ganger mer fuktighet*****. Den leser hårets temperatur 50 ganger per sekund og justerer stylingvarmen, noe som beskytter håret mot overoppheting.
WavePro Styler har noen virkelig nyttige detaljer som gjør stylingen uanstrengt. Sensorer setter enheten på pause hvis du legger til litt for mye hår, og den åpne designen forhindrer floker. En pipelyd forteller deg når krøllene er ferdige, og det unike L-formede håndtaket ligger komfortabelt i hånden for styling uten belastning.
Intensiver hårets glans og glans med ladede negative ioner som eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårstråene mens du styler. Vannioner gir håret fuktighet for en sunn finish.
Når du velger SenseIQ-modus, vil WavePro Styler automatisk koble den valgte frisyren med optimal varme og tid. Hvis du trenger å justere varmen, kan du gjøre det. Det er helt opp til deg! For trygghet og perfekte krøller eller bølger uten overoppheting.
