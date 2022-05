Designet for å unngå at håret setter seg fast

Takket være den unike kombinasjonen av det åpne designet, den glatte sylinderen og den intelligente sensoren, kan du enkelt lage krøller uten å bekymre deg for at håret skal sette seg fast. Den intelligente sensoren stopper apparatet midlertidig når den registrerer at for mye hår er lagt inn eller ikke er lagt ordentlig inn. Det nyskapende åpne og vertikale designet gjør at du umiddelbart kan ta håret ut. Den glatte og forseglede sylinderen forhindrer friksjon, samtidig som den tar vare på håret. Friser med fullstendig ro i sjelen.