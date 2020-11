SplitStop-teknologi hindrer slitte tupper

Det som hindrer slitte tupper, er den nye SplitStop-teknologien. Den består av en unik kombinasjon av optimalisert varmeytelse og redusert friksjon som ivaretar det sunne håret ditt fra rot til tupp. Det er ingen plutselige temperaturendringer, noe som sikrer at den optimale varmen leveres jevnt langs sylinderen når du former håret. Sylinderen er keramisk for å redusere friksjonen mot håret. Skap perfekte krøller med sunnere og skinnende tupper.