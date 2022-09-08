ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Enkeltbilde av produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde med følelsesmessige fordeler
  • Emballasjebilde
  • Enkeltbilde av produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde med følelsesmessige fordeler
  • Emballasjebilde

Utgått

StyleCareSublime Ends Curler

BHB868/00

Skånsom styling for tykt og langt hår&lt;br>

Sublime Ends Curler er vår første krølltang som er utformet for å beskytte de ømfintlige hårspissene når du styler. Med Philips SplitStop-teknikk kan du krølle håret uten å bekymre deg for varmeskader. Takket være den keramiske keratininfusjonen bevares håret friskt og glansfullt.&lt;br>

Se alle fordeler

Beskytter mot splittede spisser i forbindelse med styling<br>

Skånsom styling for tykt og langt hår<br>

  • Stor 32 mm krølltang&lt;br>

  • SplitStop-teknikk beskytter spissene&lt;br>

  • Keratinfusjon for beskyttelse og glans&lt;br>

  • Digitale temperaturinnstillinger

SplitStop-teknologi hindrer slitte tupper

SplitStop-teknologi hindrer slitte tupper

Det som hindrer slitte tupper, er den nye SplitStop-teknologien. Den består av en unik kombinasjon av optimalisert varmeytelse og redusert friksjon som ivaretar det sunne håret ditt fra rot til tupp. Det er ingen plutselige temperaturendringer, noe som sikrer at den optimale varmen leveres jevnt langs sylinderen når du former håret. Sylinderen er keramisk for å redusere friksjonen mot håret. Skap perfekte krøller med sunnere og skinnende tupper.

Keratinbelegg tar vare på håret

Keratinbelegg tar vare på håret

Keratin er en viktig bestanddel av hår som gjør det sterkt, sunt og vakkert. Keramikken er belagt med keratin for å ta enda bedre vare på håret.

Åtte digitale temperaturinnstillinger for full kontroll

En digital skjerm med åtte temperaturinnstillinger gir deg full kontroll over temperaturen, slik at du kan tilpasse den til din hårtype og forhindre skader.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. etter to år med simulert krølling på 180 °C på gjennomsnittlig europeisk hår uten slitte tupper