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Utgått
BHB868/00
Skånsom styling for tykt og langt hår<br>
Sublime Ends Curler er vår første krølltang som er utformet for å beskytte de ømfintlige hårspissene når du styler. Med Philips SplitStop-teknikk kan du krølle håret uten å bekymre deg for varmeskader. Takket være den keramiske keratininfusjonen bevares håret friskt og glansfullt.<br>
Stor 32 mm krølltang<br>
SplitStop-teknikk beskytter spissene<br>
Keratinfusjon for beskyttelse og glans<br>
Digitale temperaturinnstillinger
Det som hindrer slitte tupper, er den nye SplitStop-teknologien. Den består av en unik kombinasjon av optimalisert varmeytelse og redusert friksjon som ivaretar det sunne håret ditt fra rot til tupp. Det er ingen plutselige temperaturendringer, noe som sikrer at den optimale varmen leveres jevnt langs sylinderen når du former håret. Sylinderen er keramisk for å redusere friksjonen mot håret. Skap perfekte krøller med sunnere og skinnende tupper.
Keratin er en viktig bestanddel av hår som gjør det sterkt, sunt og vakkert. Keramikken er belagt med keratin for å ta enda bedre vare på håret.
En digital skjerm med åtte temperaturinnstillinger gir deg full kontroll over temperaturen, slik at du kan tilpasse den til din hårtype og forhindre skader.
Anmeldelser
etter to år med simulert krølling på 180 °C på gjennomsnittlig europeisk hår uten slitte tupper