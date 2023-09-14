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Utgått

StyleCareKrølltang

BHB864/00

4.7
| (17) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Perfekte krøller er bare en enkel bevegelse unna
Du kan enkelt lage perfekte klassiske krøller med den nye krølltangen vår. En keramisk stav med turmalinbelegg beskytter håret og sørger for at det blir krusfritt og skinnende perfekt. Krølltangen går opp til 200 °C, slik at du kan lage vakre krøller i én bevegelse.
Se alle fordeler

Perfekte krøller er bare en enkel bevegelse unna

  • Mellomstor sylinder på 25 mm

  • Turmalinbelagt keramikk

  • Digitale temperaturinnstillinger

Turmalinbelagt keramikk gir glatt og glansfullt hår

Turmalinbelagt keramikk gir glatt og glansfullt hår

Den glatte keramiske sylinderen forhindrer skade på håret under stylingen. Den er belagt med turmalin for å gi deg glatte og glansfulle krøller.

Åtte digitale temperaturinnstillinger for full kontroll

En digital skjerm med åtte temperaturinnstillinger gir deg full kontroll over temperaturen, slik at du kan tilpasse den til din hårtype og forhindre skader.

Opptil 200 °C for perfekte resultater

Opptil 200 °C for perfekte resultater

Høy temperatur gjør at du kan endre formen på håret og få de krøllene du ønsker.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.7

av 5

17

Anmeldelser

100%

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3
2
1

14/09/2023

Italia

Italia

Bel risultato

Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro, ma fino ad ora non ne avevo mai utilizzato uno di forma cilindrica con pinza da 25mm. Onestamente ero un pò scettica all'inizio, ma ho già testato un paio di volte il ferro e devo dire che il risultato è sempre stato ottimo, è molto versatile e a seconds di come viene utilizzato si possono ottenere risultati differenti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.

Fordeler

la pinza, scalda rapidamente, ottimo rapporto qualità prezzo

Ulemper

Ferro un pò ingombrante e il cavo leggermente corto

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Denne omtalen gjelder StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli

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25/04/2020

Italia

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ottima qualita

ottimo prodotto sono rimasto molto conteno ,spedizione veloce

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28/01/2020

Italia

Italia

Piega perfetta con estrema facilità!

Ho acquistato questo arricciacapelli quasi un anno fa ormai, dopo aver confrontato varie recensioni a proposito di prodotti anche di marchi diversi e alla fine ho scelto Philips che, posso affermare con gioia, si é riconfermato essere una garanzia! L'arricciacapelli é leggero e pratico da usare, ha un comodissimo meccanismo di blocco automatico e il cilindro da 25 mm, per me che ho capelli di media lunghezza, é perfetto per ottenere una bella piega ondulata e di lunga durata (anche 4/5 giorni). A distanza di quasi un anno, posso dire con sicurezza che il prodotto é validissimo, continua a fare il suo lavoro in maniera brillante e il rapporto qualità prezzo é quindi soddisfacente! Lo consiglio a chiunque, anche a chi, come me, non ha molta praticità, data la sua facilità d'uso.

Fordeler

Pratico, leggero, di facile uso

Ulemper

Nessuno

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