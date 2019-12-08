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  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
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  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen
  • Enkel kroppstrimming for hele kroppen

Utgått

Bodygroom Series 5000Dusjsikker trimmer for lyske og kropp

BG5020/15

4.2
| (632) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
Enkel kroppstrimming for hele kroppen
5000-serien er utformet for å klippe gjennom hår uten å ofre hudkomforten, selv i områder som er vanskelige å nå, som baksiden. Bruk den hudvennlige barbermaskinen med konturfølgende 2D-teknologi eller trim med kammene på 3, 5 eller 7 mm lengde.
Se alle fordeler
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Verdens mest foretrukne merke for elektrisk stell for menn1

Ekstra langt tilbehør for å enkelt kunne barbere ryggen selv

Enkel kroppstrimming for hele kroppen

  • Tre påklikkbare kammer, 3, 5 og 7 mm

  • 2D-barbermaskin som følger konturer

  • 60 min. trådløs bruk / 1 t lading

  • Tilbehør for å barbere ryggen selv

Plei hele kroppen med ett produkt

Plei hele kroppen med ett produkt

Nå kan du trygt pleie hele kroppen med bare ett verktøy. Philips’ pleiesystem for menn for hele kroppen klipper hår i tre ulike lengder for et rent, jevnt resultat på rygg, skuldre, bryst, mage, underarmer, armer, lyske og ben.

Du kan pleie områder som er vanskelige å nå med ryggtilbehøret

Du kan pleie områder som er vanskelige å nå med ryggtilbehøret

Du kan bekvemt fjerne hår på ryggen. Dette tilbehøret er spesielt utformet for bekvem barbering av ryggen.

Trygg og behagelig barbering på sensitiv hud

Trygg og behagelig barbering på sensitiv hud

Skjærehodet har patenterte avrundede tupper og en hypoallergenisk folie for å beskytte huden mot kutt og snitt under barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

632

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

08/12/2019

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Enkel og bruke

Effektiv og engkel. Kan brukes både våt og tørr. Jeg bruker den hver gang før dusjer.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp

11/10/2020

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktioner

Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!

Fordeler

Når överallt. Bra batteritid

Ulemper

Inga än så länge

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

12/01/2020

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024. 