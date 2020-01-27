Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Meld deg på nå
Få tidlig tilgang til vårt Black Friday-salg
11
d
Dager
22
t
Timer
15
m
Minutter
00
s
Sekunder
Utgått
Tett og komfortabel barbering
Med 3000-serien kan du fjerne hår med høy ytelse, uten at det går utover komforten. Du kan barbere deg med systemet for hudkomfort, eller trimme hårene med kammene på 3, 5 eller 7 mm på brystet eller steder som er vanskelige å nå, som ryggen.
System for hudkomfort
Tre kammer, 3–7 mm
50 min trådløs bruk / 8 t lading
Utviklet for trygg og komfortabel hårfjerning fra armhuler, bryst, overarmer, rygg, skuldre, skrittet og ben. Systemet for hudkomfort fanger og klipper hår som har ulik lengde, slik at du ikke trenger flere tilbehør og unngår at skarpe kanter kommer i kontakt med huden. Med toveistrimmeren kan du klippe lange hår og deretter bruke skjærehodet for en tettere barbering.
Med systemet for hudkomfort, et hypoallergent skjærehode og de avrundede tuppene beskyttes huden når du barberer deg.
Tre kammer følger med for ulike hårlengder. Fest kammen på barberingssystemet for å trimme håret til en jevn lengde på 3, 5 eller 7 mm. Du kan bruke barberingssystemet uten kammen for en tettere barbering. Det anbefales å trimme tykt hår med én av kammene før du barberer deg.
Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips
Gå til deler og tilbehør
4.1
av 5
749
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
Nihat47
27/01/2020
Sverige
Bra
Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Bruksdato 2018-12-27
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Bruksdato 2018-12-27
Maxemilian
13/03/2019
Sverige
Gör det den påstår
Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Maxvol
27/09/2016
Sverige
Nöjd med denna trimmer
Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024.