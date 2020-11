Du kan trygt trimme eller barbere alle kroppssoner

Utviklet for trygg og komfortabel hårfjerning fra armhuler, bryst, overarmer, rygg, skuldre, skrittet og ben. Systemet for hudkomfort fanger og klipper hår som har ulik lengde, slik at du ikke trenger flere tilbehør og unngår at skarpe kanter kommer i kontakt med huden. Med toveistrimmeren kan du klippe lange hår og deretter bruke skjærehodet for en tettere barbering.