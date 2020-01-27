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Utgått

Bodygroom series 3000Kroppstrimmer til dusjen

BG2026/15

4.1

| (749) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet

Tett og komfortabel barbering

Med 3000-serien kan du fjerne hår med høy ytelse, uten at det går utover komforten. Du kan barbere deg med systemet for hudkomfort, eller trimme hårene med kammene på 3, 5 eller 7 mm på brystet eller steder som er vanskelige å nå, som ryggen.

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For alt håret nedenfor halsen

Tett og komfortabel barbering

  • System for hudkomfort

  • Tre kammer, 3–7 mm

  • 50 min trådløs bruk / 8 t lading

Du kan trygt trimme eller barbere alle kroppssoner

Du kan trygt trimme eller barbere alle kroppssoner

Utviklet for trygg og komfortabel hårfjerning fra armhuler, bryst, overarmer, rygg, skuldre, skrittet og ben. Systemet for hudkomfort fanger og klipper hår som har ulik lengde, slik at du ikke trenger flere tilbehør og unngår at skarpe kanter kommer i kontakt med huden. Med toveistrimmeren kan du klippe lange hår og deretter bruke skjærehodet for en tettere barbering.

Avrundede tupper og et hypoallergent skjærehode for hudkomfort

Avrundede tupper og et hypoallergent skjærehode for hudkomfort

Med systemet for hudkomfort, et hypoallergent skjærehode og de avrundede tuppene beskyttes huden når du barberer deg.

Tre trimmekammer på 3, 5 og 7 mm følger med

Tre trimmekammer på 3, 5 og 7 mm følger med

Tre kammer følger med for ulike hårlengder. Fest kammen på barberingssystemet for å trimme håret til en jevn lengde på 3, 5 eller 7 mm. Du kan bruke barberingssystemet uten kammen for en tettere barbering. Det anbefales å trimme tykt hår med én av kammene før du barberer deg.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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4.1

av 5

749

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

27/01/2020

Sverige

Sverige

Bra

Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Bruksdato 2018-12-27

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Bruksdato 2018-12-27

13/03/2019

Sverige

Sverige

Gör det den påstår

Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

27/09/2016

Sverige

Sverige

Nöjd med denna trimmer

Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024. 