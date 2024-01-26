ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71
  • Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet
  • Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet
  • Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet
  • Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet
  • Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet
  • Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet
  • Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet
  • Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71
  • Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet
  • Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet
  • Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet
  • Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet
  • Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet
  • Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet
  • Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet

Utgått

Bodygroom Series 1000Dusjsikker trimmer for lyske og kropp

BG1024/16

3.7
| (149) Anmeldelser
Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet
Serie 1000 er spesielt utformet for kroppen. Den har et unikt system for hudbeskyttelse og en kompakt design, noe som er perfekt til bruk på mindre, sensitive områder eller når du er ute og reiser.
Se alle fordeler
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Verdens mest foretrukne merke for elektrisk stell for menn1

Toveis trimmer med hudbeskyttelse

Uanstrengt kroppshårtrimming, som er trygg selv under beltet

  • Én påklikkbar kam, 3 mm

  • Ett AA-batteri følger med

System for hudbeskyttelse som beskytter huden under kroppspleie

System for hudbeskyttelse som beskytter huden under kroppspleie

Med det unike systemet for beskyttelse av huden kan du trimme så tett som 0,5 mm over huden, uten at de skarpe bladene kommer i direkte kontakt med den. Dermed beskytter du selv de mest sensitive hudområdene.

Toveis trimmer og kam for trimming i alle retninger

Toveis trimmer og kam for trimming i alle retninger

Klipp hår uansett hvilken vei det vokser med toveistrimmeren og kammen på 3 mm. Vi anbefaler å forhåndstrimme tykt hår.

100 % dusjsikker kroppspleier

100 % dusjsikker kroppspleier

Det våte og tørre kroppspleiesystemet er helt vanntett, slik at du kan bruke det både i og utenfor dusjen, og du kan rengjøre det enkelt. Du oppnår best resultat hvis du bruker det på tørt hår før du dusjer.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.7

av 5

149

Anmeldelser

26/01/2024

Danmark

Danmark

Virkelig god for kuglerne

Det er den beste Bodygroomer jeg har haft eneste der kan klippe ens boller uden mand bliver gemmen hullet i nødeposen synes i skal lave den igen og ikke jers one blade den klipper hul .

Fordeler

Den virker bare

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 1000 BG105/10 Vandtæt Bodygroomer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 1000 BG105/10 Vandtæt Bodygroomer

18/10/2016

Danmark

Danmark

Super nem i brug

Super nem at anvende. Klipper behageligt, har et flot design og klarer opgaven uden problemer. Er fx helt vild med at den er 100% vandtæt!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 1000 BG105/10 Vandtæt Bodygroomer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 1000 BG105/10 Vandtæt Bodygroomer

01/08/2016

Sverige

Sverige

Den bästa rakningen för ett bra pris!

Den uppfyller alla krav. Den är billig, tar bort allt hår utan att irritera huden och är lätt att använda.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024. 