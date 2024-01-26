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Utgått
BG1024/16
Én påklikkbar kam, 3 mm
Ett AA-batteri følger med
Med det unike systemet for beskyttelse av huden kan du trimme så tett som 0,5 mm over huden, uten at de skarpe bladene kommer i direkte kontakt med den. Dermed beskytter du selv de mest sensitive hudområdene.
Klipp hår uansett hvilken vei det vokser med toveistrimmeren og kammen på 3 mm. Vi anbefaler å forhåndstrimme tykt hår.
Det våte og tørre kroppspleiesystemet er helt vanntett, slik at du kan bruke det både i og utenfor dusjen, og du kan rengjøre det enkelt. Du oppnår best resultat hvis du bruker det på tørt hår før du dusjer.
3.7
av 5
149
Anmeldelser
Sommerman
26/01/2024
Danmark
Virkelig god for kuglerne
Det er den beste Bodygroomer jeg har haft eneste der kan klippe ens boller uden mand bliver gemmen hullet i nødeposen synes i skal lave den igen og ikke jers one blade den klipper hul .
Fordeler
Den virker bare
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 1000 BG105/10 Vandtæt Bodygroomer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 1000 BG105/10 Vandtæt Bodygroomer
Hansen
18/10/2016
Danmark
Super nem i brug
Super nem at anvende. Klipper behageligt, har et flot design og klarer opgaven uden problemer. Er fx helt vild med at den er 100% vandtæt!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 1000 BG105/10 Vandtæt Bodygroomer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 1000 BG105/10 Vandtæt Bodygroomer
Lackarn
01/08/2016
Sverige
Del av opprykk
Den bästa rakningen för ett bra pris!
Den uppfyller alla krav. Den är billig, tar bort allt hår utan att irritera huden och är lätt att använda.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät
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