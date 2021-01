Visualisering av 3D-innhold

Programvareverktøy leveres med skjermen for å spille av 3D-innhold og kontrollere visualiseringsparametrene for 3D og 2D. Det faktiske 3D-innholdet kan lages via tilleggsprogrammer som er tilgjengelig for populære programvarepakker for 3D-animasjon. Eksisterende 2D- eller stereoinnhold kan konverteres til 2D-pluss-dybdeformat. 2D-pluss-dybdeformatet er kompatibelt med eksisterende komprimeringsverktøy, siden den ekstra båndbredden for dybden er liten.