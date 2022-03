Enkelt oppsett av Wi-Fi-babymonitor via QR-kode

Oppsettet er enkelt med In.Sight+-appen. Du parer In.Sight trådløs HD-babymonitor med Wi-Fi-nettverket via det geniale oppsettet med QR-kode. Appen genererer en QR-kode for Wi-Fi-innstillingene i hjemmet. Hold smarttelefonene med QR-koden foran monitorlinsen, så pares monitoren automatisk med Wi-Fi-nettverket, enkelt og umiddelbart. Du kan også angi et navn på monitorene slik at du enkelt kan spore hver monitor.