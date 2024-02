Spill av og lad iPod/iPhone samtidig

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.