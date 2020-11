CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse

Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.