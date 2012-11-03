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Utgått

CD-lydmaskin

AZ382/12

3.9

| (10) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet

Nyt musikken uansett hvor du er

Vil du høre musikksamlingene som er lagret på en bærbar musikkspiller, uten å bruke hodetelefoner? Koble USB Direct-kontakten til Philips' CD Soundmachine, og lytt til den digitale favorittmusikken gjennom kraftige høyttalere – når som helst, hvor som helst.

Se alle fordeler

Nyt musikken uansett hvor du er

  • Kompakt design

  • USB

Linjeinngang-tilkobling for den bærbare musikkavspillingen

Med linjeinngang-tilkobling for MP3 får du direkte avspilling av MP3-innhold via lydsystemet. Ved å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet med den innebygde linjeinngangsjack-kontakten kan du nyte flott lydkvalitet mens du spiller favorittmusikken din fra den bærbare MP3-spilleren.

FM/MB-tuner for en god radioopplevelse

FM/MB-tuner for en god radioopplevelse

FM stereo/MB (AM)-tuner

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.9

av 5

10

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

3
2

03/11/2012

Nederland

Nederland

Goede radio met geweldig geluid

DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ382 CD-soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ382 CD-soundmachine

21/12/2011

Nederland

Nederland

Radio helemaal goed bevonden door dochter

Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ382 CD-soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ382 CD-soundmachine

10/05/2012

Deutschland

Deutschland

Gutes Produkt zu angemessenem Preis

Ein für den Heimgebrauch hervorragend geeignetes Produkt zu einem absolut angemessenen Preis. Optimal als Zweitgerät und auch für Unterwegs.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ382 CD-Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ382 CD-Soundmachine

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.