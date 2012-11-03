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Utgått
Nyt musikken uansett hvor du er
Vil du høre musikksamlingene som er lagret på en bærbar musikkspiller, uten å bruke hodetelefoner? Koble USB Direct-kontakten til Philips' CD Soundmachine, og lytt til den digitale favorittmusikken gjennom kraftige høyttalere – når som helst, hvor som helst.
Kompakt design
USB
Med linjeinngang-tilkobling for MP3 får du direkte avspilling av MP3-innhold via lydsystemet. Ved å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet med den innebygde linjeinngangsjack-kontakten kan du nyte flott lydkvalitet mens du spiller favorittmusikken din fra den bærbare MP3-spilleren.
FM stereo/MB (AM)-tuner
Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.
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3.9
av 5
10
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
Diane
03/11/2012
Nederland
Goede radio met geweldig geluid
DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ382 CD-soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ382 CD-soundmachine
gvdb23
21/12/2011
Nederland
Radio helemaal goed bevonden door dochter
Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ382 CD-soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ382 CD-soundmachine
EmDee
10/05/2012
Deutschland
Gutes Produkt zu angemessenem Preis
Ein für den Heimgebrauch hervorragend geeignetes Produkt zu einem absolut angemessenen Preis. Optimal als Zweitgerät und auch für Unterwegs.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ382 CD-Soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ382 CD-Soundmachine