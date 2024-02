CD-dørlås for uavbrutt musikkavspilling når du er på farten

Philips CD Soundmachine er utformet til å stå vannrett eller loddrett, og den er konstruert slik at den fungerer like bra i begge posisjoner. For å sikre at CD-døren ikke åpnes ved et uhell når spilleren er plasseres loddrett, er døren laget slik at den bare kan åpnes ved hjelp av et knappetrykk. Det finnes også en CD-dørlås, og denne sørger for at knappen ikke blir trykket på ved uhell. Denne skyvelåsen er plassert på toppen av Soundmachine, utenfor rekkevidden til små, lekende fingre, og den er skjult når spilleren ligger i vesken. Hos Philips teller hver eneste minste ting.