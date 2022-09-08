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Utgått
AZ1627/12
Nyt musikken uansett hvor du er
Vil du høre musikksamlingene som er lagret på en bærbar musikkspiller, uten å bruke hodetelefoner? Koble USB Direct-kontakten til Philips' CD Soundmachine, og lytt til den digitale favorittmusikken gjennom kraftige høyttalere – når som helst, hvor som helst.
USB
FM stereo/MB (AM)-tuner
Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.
Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.
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