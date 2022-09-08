ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Bilde av produkt sett forfra
  • Primærbilde
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Primærbilde

Utgått

CD-lydmaskin

AZ1627/12

Nyt musikken uansett hvor du er

Vil du høre musikksamlingene som er lagret på en bærbar musikkspiller, uten å bruke hodetelefoner? Koble USB Direct-kontakten til Philips' CD Soundmachine, og lytt til den digitale favorittmusikken gjennom kraftige høyttalere – når som helst, hvor som helst.

Se alle fordeler

Nyt musikken uansett hvor du er

  • USB

FM/MB-tuner for en god radioopplevelse

FM/MB-tuner for en god radioopplevelse

FM stereo/MB (AM)-tuner

CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse

CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse

Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.