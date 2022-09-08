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Utgått

CD-lydmaskin

AZ1047/12

Nyt musikken uansett hvor du er

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den kompakte og bærbare Philips CD-lydmaskin kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

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Nyt musikken uansett hvor du er

  • MP3-CD

  • Bånd

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

Kassettspiller med autostopp

Kassettspiller med autostopp

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FM/MB-tuner for en god radioopplevelse

FM/MB-tuner for en god radioopplevelse

FM stereo/MB (AM)-tuner

Tekniske spesifikasjoner

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