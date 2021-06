Gled deg over et univers av musikktjenester på Internett

Den beste måten å få tak i et stort utvalg av musikk på, inkludert de nyeste utvidelsene, er å skaffe seg et abonnement på musikktjenester på Internett. Du har også tilgang til musikk når som helst og hvor som helst, så lenge du har en Internett-tilkobling. Med trådløs Hi-Fi fra Philips trenger du ikke en gang å slå på datamaskinen for å glede deg over musikktjenesten på Internett.