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Utgått
AW1000/10
Hør på all musikken med Hi-Fi-lyd. Trådløst.
Philips Fidelio trådløs Hi-fi-høyttaler kobles til Hi-Fi-anlegget, slik at du kan høre på hele den webbaserte musikksamlingen din og Internett-radiostasjoner i stuen. Bruk bærbare Android- eller Apple-enheter for å bla gjennom og spille av.
Gjør om Hi-Fi til et trådløst system
Digital utgang og analog utgang/inngang
Den beste måten å få tak i et stort utvalg av musikk på, inkludert de nyeste utvidelsene, er å skaffe seg et abonnement på musikktjenester på Internett. Du har også tilgang til musikk når som helst og hvor som helst, så lenge du har en Internett-tilkobling. Med trådløs Hi-Fi fra Philips trenger du ikke en gang å slå på datamaskinen for å glede deg over musikktjenesten på Internett.
Utrolig praktisk med enkelt oppsett. Forenklet installering - Plug & Play-produkt
3.3
av 5
53
Anmeldelser
Tomiosna
07/10/2014
Deutschland
Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt
Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
mhfs
18/04/2014
Deutschland
Problemlose Einbindung in bestehende HIFI Anlage
Damit konnte ich meine alte HIFI Anlage ins 2100 Jahrhundert holen. Mit dem Web Radio und den zahlreichen Stationen mit Auswahlmöglichkeiten findet die ganze Familie etwas. Die Bedienung ist einfach. Über die zusätzliche externe Schnittstelle konnte ich auch noch meinen IPod über eine Docking Station anschließen. Mein NAS System wurde erkannt und konnte auch direkt verwendet werden. Danke für das tollt Gerät
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
Tächty
20/10/2013
Deutschland
Prima Musikstreaming Client
Für mich die optimale Lösung. Stellt die Verbindung zwischen NAS und Stereoanlage her - über TosLink. Sogar die Lautstärke lässt sich regeln. Mich stört, dass es nur per WLAN läuft - wozu gibt es eine Netzwerkbuchse? Ansonsten ist es wie erwartet. Günstig und gut.
Denne omtalen gjelder AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
Denne omtalen gjelder AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
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