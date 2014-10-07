ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Primærbilde
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Primærbilde

Utgått

A1 trådløs Hi-Fi-kobling

AW1000/10

3.3

| (53) Anmeldelser

Hør på all musikken med Hi-Fi-lyd. Trådløst.

Philips Fidelio trådløs Hi-fi-høyttaler kobles til Hi-Fi-anlegget, slik at du kan høre på hele den webbaserte musikksamlingen din og Internett-radiostasjoner i stuen. Bruk bærbare Android- eller Apple-enheter for å bla gjennom og spille av.

Se alle fordeler

Lidenskap for lyd

Hør på all musikken med Hi-Fi-lyd. Trådløst.

  • Gjør om Hi-Fi til et trådløst system

  • Digital utgang og analog utgang/inngang

Gled deg over et univers av musikktjenester på Internett

Gled deg over et univers av musikktjenester på Internett

Den beste måten å få tak i et stort utvalg av musikk på, inkludert de nyeste utvidelsene, er å skaffe seg et abonnement på musikktjenester på Internett. Du har også tilgang til musikk når som helst og hvor som helst, så lenge du har en Internett-tilkobling. Med trådløs Hi-Fi fra Philips trenger du ikke en gang å slå på datamaskinen for å glede deg over musikktjenesten på Internett.

Svært brukervennlig med enkel konfigurering

Svært brukervennlig med enkel konfigurering

Utrolig praktisk med enkelt oppsett. Forenklet installering - Plug & Play-produkt

Støtter streaming av musikk via UPnP

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.3

av 5

53

Anmeldelser

07/10/2014

Deutschland

Deutschland

Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt

Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Problemlose Einbindung in bestehende HIFI Anlage

Damit konnte ich meine alte HIFI Anlage ins 2100 Jahrhundert holen. Mit dem Web Radio und den zahlreichen Stationen mit Auswahlmöglichkeiten findet die ganze Familie etwas. Die Bedienung ist einfach. Über die zusätzliche externe Schnittstelle konnte ich auch noch meinen IPod über eine Docking Station anschließen. Mein NAS System wurde erkannt und konnte auch direkt verwendet werden. Danke für das tollt Gerät

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

20/10/2013

Deutschland

Deutschland

Prima Musikstreaming Client

Für mich die optimale Lösung. Stellt die Verbindung zwischen NAS und Stereoanlage her - über TosLink. Sogar die Lautstärke lässt sich regeln. Mich stört, dass es nur per WLAN läuft - wozu gibt es eine Netzwerkbuchse? Ansonsten ist es wie erwartet. Günstig und gut.

Denne omtalen gjelder AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

Denne omtalen gjelder AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Napster er kun tilgjengelig i Tyskland og Storbritannia.