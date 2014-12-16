Verpackung: Das Gerät wird in einem ansprechenden grünen Karton geliefert. Die Verpackung wurde optisch ausreichend designt und schützt die Kamera zuverlässig vor Transportschäden. Der Lautsprecher ist durch zwei Pappschalen fixiert, wie man es vielleicht von umweltfreundlichen Eierverpackungen her kennt, also ohne den sonst üblichen Plastikschaum. Dadurch wird die Umwelt ein wenig entlastet. Für mich bedeutet das einen Daumen nach oben! Nur das Doppelklinkenstecker - Kabel und das Netzteil sind jeweils separat in einer Plastiktüte verpackt. Zusätzlich findet man ein Umweltinfo, eine EU-Konformitätserklärung und eine mehrsprachigen Kurzanleitung. Design: Das Gerät ist, wie von Phillips Produkten gewohnt, sehr wertig verarbeitet. Mit dem integrierten Lithium-Ionen-Akku wiegt der Lautsprecher ca. 2 kg. Bei den geringen Maßen erscheint einem das schon als respektables Gewicht. Ein anthrazitfarbenes Wabengitter fasst den Quader rundherum ein. Die beiden Lautsprecher scheinen vorne leicht silbrig durch das Gitter. Auf der Rückseite ist der Austritt der Tiefbassröhre erkennbar. Ebenfalls hinten findet man den Anschluss für Netzstecker, einen USB Ausgang und ein 3.5mm Audioausgang (Klinkenstecker). Die Unterseite ist mit Gummipolstern versehen. Die Oberseite des Lautsprechers ist mit einer matt silbernen Metallfolie bedeckt. Diese scheint allerdings ein wenig empfindlich, so dass ein leichter Kratzer bei mir leider sofort auffiel. Hervorzuheben ist der Micro-USB Anschluss. Dieser lässt sich mittels eines Rädchens auf die passende Höhe ein- bzw. ausfahren. Auch lässt er sich flexibel nach links und rechts verschieben. Da sich der USB Anschluss zusätzlich um die Vertikalachse drehen lasst, sollte er den Anschluss aller halbwegs modernen Handys und Tabletts mit einer solchen Lademöglichkeit zulassen. Ein eventuelles Umkippen nach hinten wird durch eine kleine durchsichtige Stütze verhindert. Funktion: Nachdem der Lautsprecher durch das Netzteil mit Strom versorgt ist, wird er mit Drücken auf die Poweranzeige eingeschaltet. Dies wird durch einen Piepton quittiert und die Poweranzeige beginnt grün zu leuchten. Zur Bluetooth-Koppelung muss man auf die entsprechende Anzeige drücken. (Der Taster befindet sich wie auch der Powertaster unter der Metallfolie.) Zunächst blinkt er blau und signalisiert damit, dass sie noch keine Verbindung mit einem Gerät erfolgt ist. Die Verbindung mit meinem Galaxy S2 stellte sich als vollkommen unkompliziert dar. Ohne zuvor die Kurzanleitung zu studieren, konnte ich die Geräte paaren. Dies wurde ebenfalls durch einen Piepton bestätigt. Die Tonwiedergabe konnte unmittelbar gestartet werden. Ein weiterer Druck auf den Bluetooth-Taster beendet die entsprechende Verbindung. Wahlweise kann nun eine Verbindung über den Klinkenstecker erfolgen. Sound: Der Sound ist überraschend gut und für meine Bedürfnisse ist der Bass, den die kleine Tiefbassröhre (Bassreflex-Lautsprechersystem) erzeugt, kräftig genug. Mit 20 Watt Ausgangsleistung (RMS) hat das Gerät für seine Größe ganz schön Wumms. Etwas kräftigere Bässe erhält man, wenn das Gerät ca. 15 cm vor einer reflektierenden Wand steht. Durch die digitale Klangverarbeitung (DSP) klingen die Höhen detailgetreu und klar. Ich höre gerne Rock und klassische Musik und meiner Meinung nach kann man mit dem Gerät schon eine kleine Gartenparty bestreiten. Der Sinn des von Philips empfohlenen, speziellen Audio Connect-Widget für Androidgeräte hat sich mir nicht erschlossen; es funktioniert auch ohne. Einsatz: Ich benutze das Gerät im Arbeitszimmer um Internet Radio zu streamen. Auf dem Balkon muss ich die Lautstärke schon ziemlich runterregeln (, sonst bekomme ich Besuch von den Nachbarn). Den USB-Anschluss kann man zum gleichzeitigen Laden des jeweiligen (Android-)Gerätes benutzen, auch wenn dieses gerade einen Song oder Radio streamt. Das funktioniert natürlich besonders gut im Freien. Hier kann man das Gerät durch den integrierten Akku (gefühlt) endlos lange (min 8 Stunden) benutzen ohne extra ein Ladegerät mitschleppen zu müssen. Für den Gebrauch unterwegs (Fahrradtour o.ä.) ist das Gerät mit seinen 2 Kg dann aber doch etwas zu schwer. Fazit: Der AS860 verdient 5 Sterne. Das Design ist stimmig und das Gerät solide verarbeitet. Man findet einen handlichen und kräftigen Bluetooth Lautsprecher mit Dock zum Laden, den man lange ohne Aufzuladen (im Garten) benutzen kann. Für mich eine klare Kaufempfehlung.