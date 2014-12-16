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Utgått
Stream musikken, og lad Android-telefonen
Dokk for å lade Android-telefonen, og nyt sensasjonelt god lydkvalitet med AS860-dokkinghøyttaleren. For at det skal bli enda mer praktisk, kan du benytte deg av berøring med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring og enkel musikkstreaming.
for Android
Bluetooth
Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en høyttaler med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, starte Bluetooth-paring og begynne å streame musikk.
Den forbedrede versjonen av Philips FlexiDock har en mikro-USB-kontakt, perfekt for alle Android-telefoner. Dokkingmekanismen passer perfekt til alle Android-telefoner med kontaktens glatte design med avrundede kanter. Den gir maksimale justeringsmuligheter. Bare skyv kontakten mot venstre eller høyre, eller roter den slik at den passer nøyaktig til der mikro-USB-porten sitter på telefonen. Denne ekstreme fleksibiliteten er den første av sitt slag, og passer til Android-telefoner som er laget av ulike produsenter, med ulike plasseringer av mikro-USB-kontakten.
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.
4.6
av 5
5
Anmeldelser
100%
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mrthomaso
16/12/2014
Sverige
Enkel och bra ljud
Köpte den dels för att använda i köket, dels för att kunna ta med den om man i sommar sen ska sitta ute. Har av naturliga skäl ännu enbart testat den inne. Upplever ljudet som fantastiskt bra. Är visserligen ingen ljud-nörd, men i mina öron låter det mer än godkänt. Tack vare NFC extremt enkelt att sammankoppla.
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Denne omtalen gjelder AS860 trådlös högtalardocka
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mangitom
22/08/2014
Deutschland
Kraftpacket besonders für Außeneinsatz
Verpackung: Das Gerät wird in einem ansprechenden grünen Karton geliefert. Die Verpackung wurde optisch ausreichend designt und schützt die Kamera zuverlässig vor Transportschäden. Der Lautsprecher ist durch zwei Pappschalen fixiert, wie man es vielleicht von umweltfreundlichen Eierverpackungen her kennt, also ohne den sonst üblichen Plastikschaum. Dadurch wird die Umwelt ein wenig entlastet. Für mich bedeutet das einen Daumen nach oben! Nur das Doppelklinkenstecker - Kabel und das Netzteil sind jeweils separat in einer Plastiktüte verpackt. Zusätzlich findet man ein Umweltinfo, eine EU-Konformitätserklärung und eine mehrsprachigen Kurzanleitung. Design: Das Gerät ist, wie von Phillips Produkten gewohnt, sehr wertig verarbeitet. Mit dem integrierten Lithium-Ionen-Akku wiegt der Lautsprecher ca. 2 kg. Bei den geringen Maßen erscheint einem das schon als respektables Gewicht. Ein anthrazitfarbenes Wabengitter fasst den Quader rundherum ein. Die beiden Lautsprecher scheinen vorne leicht silbrig durch das Gitter. Auf der Rückseite ist der Austritt der Tiefbassröhre erkennbar. Ebenfalls hinten findet man den Anschluss für Netzstecker, einen USB Ausgang und ein 3.5mm Audioausgang (Klinkenstecker). Die Unterseite ist mit Gummipolstern versehen. Die Oberseite des Lautsprechers ist mit einer matt silbernen Metallfolie bedeckt. Diese scheint allerdings ein wenig empfindlich, so dass ein leichter Kratzer bei mir leider sofort auffiel. Hervorzuheben ist der Micro-USB Anschluss. Dieser lässt sich mittels eines Rädchens auf die passende Höhe ein- bzw. ausfahren. Auch lässt er sich flexibel nach links und rechts verschieben. Da sich der USB Anschluss zusätzlich um die Vertikalachse drehen lasst, sollte er den Anschluss aller halbwegs modernen Handys und Tabletts mit einer solchen Lademöglichkeit zulassen. Ein eventuelles Umkippen nach hinten wird durch eine kleine durchsichtige Stütze verhindert. Funktion: Nachdem der Lautsprecher durch das Netzteil mit Strom versorgt ist, wird er mit Drücken auf die Poweranzeige eingeschaltet. Dies wird durch einen Piepton quittiert und die Poweranzeige beginnt grün zu leuchten. Zur Bluetooth-Koppelung muss man auf die entsprechende Anzeige drücken. (Der Taster befindet sich wie auch der Powertaster unter der Metallfolie.) Zunächst blinkt er blau und signalisiert damit, dass sie noch keine Verbindung mit einem Gerät erfolgt ist. Die Verbindung mit meinem Galaxy S2 stellte sich als vollkommen unkompliziert dar. Ohne zuvor die Kurzanleitung zu studieren, konnte ich die Geräte paaren. Dies wurde ebenfalls durch einen Piepton bestätigt. Die Tonwiedergabe konnte unmittelbar gestartet werden. Ein weiterer Druck auf den Bluetooth-Taster beendet die entsprechende Verbindung. Wahlweise kann nun eine Verbindung über den Klinkenstecker erfolgen. Sound: Der Sound ist überraschend gut und für meine Bedürfnisse ist der Bass, den die kleine Tiefbassröhre (Bassreflex-Lautsprechersystem) erzeugt, kräftig genug. Mit 20 Watt Ausgangsleistung (RMS) hat das Gerät für seine Größe ganz schön Wumms. Etwas kräftigere Bässe erhält man, wenn das Gerät ca. 15 cm vor einer reflektierenden Wand steht. Durch die digitale Klangverarbeitung (DSP) klingen die Höhen detailgetreu und klar. Ich höre gerne Rock und klassische Musik und meiner Meinung nach kann man mit dem Gerät schon eine kleine Gartenparty bestreiten. Der Sinn des von Philips empfohlenen, speziellen Audio Connect-Widget für Androidgeräte hat sich mir nicht erschlossen; es funktioniert auch ohne. Einsatz: Ich benutze das Gerät im Arbeitszimmer um Internet Radio zu streamen. Auf dem Balkon muss ich die Lautstärke schon ziemlich runterregeln (, sonst bekomme ich Besuch von den Nachbarn). Den USB-Anschluss kann man zum gleichzeitigen Laden des jeweiligen (Android-)Gerätes benutzen, auch wenn dieses gerade einen Song oder Radio streamt. Das funktioniert natürlich besonders gut im Freien. Hier kann man das Gerät durch den integrierten Akku (gefühlt) endlos lange (min 8 Stunden) benutzen ohne extra ein Ladegerät mitschleppen zu müssen. Für den Gebrauch unterwegs (Fahrradtour o.ä.) ist das Gerät mit seinen 2 Kg dann aber doch etwas zu schwer. Fazit: Der AS860 verdient 5 Sterne. Das Design ist stimmig und das Gerät solide verarbeitet. Man findet einen handlichen und kräftigen Bluetooth Lautsprecher mit Dock zum Laden, den man lange ohne Aufzuladen (im Garten) benutzen kann. Für mich eine klare Kaufempfehlung.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS860 Kabelloses Lautsprecherdock
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eischa78
16/04/2014
Deutschland
Echt geiles Teil!!! Aber stolzer Preis!!!
Also ich bin bislang sehr begeistert von dem Teil und sehr positiv davon überrascht. Auch wenn der Preis für das Gerät schon recht happig ist, ist es das Geld meiner Meinung nach absolut wert. Die Qualitätsanmutung und die Aufmachung ist wirklich sehr wertig und die Bedienung wirklich kinderleicht. Bei meinem Android-Handy (Motorola RAZR i) haben alle Verbindungswege (USB, Bluetooth & NFC) auf Anhieb funktioniert. Man darf nur nicht vergessen die Bluetooth-Verbindung zwischen beiden Geräten auszuschalten, wenn man das Handy direkt per USB anschließt, das klappt nämlich sonst nicht. Anscheinend gibt’s dann da einen Verbindungskonflikt, was aber auch logisch erscheint. Der Klang hat mich regelrecht fasziniert. Sehr klar, Bässe schön satt und nichts übersteuert, könnte nur etwas mehr Höhen vertragen, vor allem wenn man Radiosender wie ich über die App "TuneIn" anhört. Gespräche und Nachrichten wirken dann etwas dumpf. Aber damit kann ich leben. Was ich weiterhin toll finde, ist die integrierte Akku-Funktion. Allerdings kann ich nicht sagen wie lange der Akku wirklich durchhält, die Möglichkeit hatte ich noch nicht ihn komplett aus zu testen. Man sollte hier auch nicht vergessen dass das Handy immer mit geladen wird, sofern das Handy per USB direkt angeschlossen ist. Bisweilen läuft es per Akkubetrieb zusammengezählt vielleicht gute 3 ½ Stunden ohne dass ich erneut laden musste. Und das finde ich bisweilen schon mal eine gute Laufzeit. Zu dem USB-Anschluss sei noch erwähnt, dass dieser sehr „variabel“ ist. Man kann ihn durch ein Drehrad in der Höhe verstellen, nach links und rechts schieben und man kann ihn um 180 drehen um die verschiedensten Handys auch gut anschließen zu können. Bei mir klappt der Anschluss sogar ohne dass ich die Silikonhülle vom Handy abmachen muss.
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