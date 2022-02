Bruk den stilig designede FlexiDock til å holde/lade Android-telefonen

Philips FlexiDock er perfekt for Android-telefoner. Den er smart utformet slik at de fleste Android-telefoner kan dokkes i den, enten telefonens kontakt er plassert på undersiden, på siden eller til og med på toppen. Dette er det første produktet som tilbyr en så stor fleksibilitet, noe som passer for Android-telefoner som er laget av ulike produsenter uten en standardisert plassering av eller retning på mikro-USB-kontakten. Dokkingstasjonen kan også justeres, slik at den kan holde telefonen i stående eller liggende stilling, og du kan plassere Android-telefonen midt på høyttaleren.