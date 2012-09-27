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Utgått

dokkinghøyttaler med Bluetooth®

AS351/12

4

| (36) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet

Sett musikken fri, og lad Android-telefonen

Denne Philips AS351/12-dokkinghøyttaleren gir førsteklasses lyd i stor stil. Dokk Android-telefonen for å spille av og lade opp, eller lad en enhet til via USB. Høyttaleren leveres med Songbird for å gi enkel synkronisering mellom telefonen og PCen.

Se alle fordeler

med denne dokkinghøyttaleren

Sett musikken fri, og lad Android-telefonen

  • for Android

Bruk den stilig designede FlexiDock til å holde/lade Android-telefonen

Bruk den stilig designede FlexiDock til å holde/lade Android-telefonen

Philips FlexiDock er perfekt for Android-telefoner. Den er smart utformet slik at de fleste Android-telefoner kan dokkes i den, enten telefonens kontakt er plassert på undersiden, på siden eller til og med på toppen. Dette er det første produktet som tilbyr en så stor fleksibilitet, noe som passer for Android-telefoner som er laget av ulike produsenter uten en standardisert plassering av eller retning på mikro-USB-kontakten. Dokkingstasjonen kan også justeres, slik at den kan holde telefonen i stående eller liggende stilling, og du kan plassere Android-telefonen midt på høyttaleren.

Bluetooth-streaming av musikk fra Android-enheter

Bluetooth-streaming av musikk fra Android-enheter

Lytt til alle favorittsangene dine på en høyttaler som leverer fantastisk lyd. Denne Philips-dokkinghøyttaleren spiller av musikk fra Android-enhetene dine via Bluetooth. Bare last ned den gratis Philips DockStudio-appen, deretter slås Bluetooth på automatisk og kobles til når enheten settes i dokkingstasjonen. Du kan glede deg over kraftig og fremragende lyd, og det er svært praktisk. Det er ikke mye annet som gir bedre lyd.

Lad din andre bærbare enhet via USB

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

36

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

2

27/09/2012

Deutschland

Deutschland

absolut genial

Kann ich nur weiter Empfelen...:-) Klaarer klang, starker sound und grossartige leistung... Einfach top

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS351 Dockingstation mit Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS351 Dockingstation mit Bluetooth®

04/12/2015

Italia

Italia

Da guerrilla

Non lo recensisco con molti fronzoli, sarò schietto. Semplicemente magnifico. In mio possesso da ormai 3 anni ha resistito ad ogni incidente e intemperia mi siano capitati. Cadute, umidità, polvere e "messe in carica" al limite della violenza e mai un graffio, ancora perfetto. Audio eccellente per la fascia che ricopre, forse un po' scarsino ai bassi ma sempre ottima qualità. Complimenti Philips.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

19/06/2013

Nederland

Nederland

mooi product

mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®

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