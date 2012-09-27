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Utgått
Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
Denne Philips AS351/12-dokkinghøyttaleren gir førsteklasses lyd i stor stil. Dokk Android-telefonen for å spille av og lade opp, eller lad en enhet til via USB. Høyttaleren leveres med Songbird for å gi enkel synkronisering mellom telefonen og PCen.
for Android
Philips FlexiDock er perfekt for Android-telefoner. Den er smart utformet slik at de fleste Android-telefoner kan dokkes i den, enten telefonens kontakt er plassert på undersiden, på siden eller til og med på toppen. Dette er det første produktet som tilbyr en så stor fleksibilitet, noe som passer for Android-telefoner som er laget av ulike produsenter uten en standardisert plassering av eller retning på mikro-USB-kontakten. Dokkingstasjonen kan også justeres, slik at den kan holde telefonen i stående eller liggende stilling, og du kan plassere Android-telefonen midt på høyttaleren.
Lytt til alle favorittsangene dine på en høyttaler som leverer fantastisk lyd. Denne Philips-dokkinghøyttaleren spiller av musikk fra Android-enhetene dine via Bluetooth. Bare last ned den gratis Philips DockStudio-appen, deretter slås Bluetooth på automatisk og kobles til når enheten settes i dokkingstasjonen. Du kan glede deg over kraftig og fremragende lyd, og det er svært praktisk. Det er ikke mye annet som gir bedre lyd.
4.0
av 5
36
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
salabansi
27/09/2012
Deutschland
absolut genial
Kann ich nur weiter Empfelen...:-) Klaarer klang, starker sound und grossartige leistung... Einfach top
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS351 Dockingstation mit Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS351 Dockingstation mit Bluetooth®
as351
04/12/2015
Italia
Da guerrilla
Non lo recensisco con molti fronzoli, sarò schietto. Semplicemente magnifico. In mio possesso da ormai 3 anni ha resistito ad ogni incidente e intemperia mi siano capitati. Cadute, umidità, polvere e "messe in carica" al limite della violenza e mai un graffio, ancora perfetto. Audio eccellente per la fascia che ricopre, forse un po' scarsino ai bassi ma sempre ottima qualità. Complimenti Philips.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
ikke1
19/06/2013
Nederland
mooi product
mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®