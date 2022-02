Program for enkel Bluetooth-paring for Android-telefon

Philips' program Bluetooth Audio Connect er tilgjengelig for nedlasting fra Google Play. Det gjør at du enkelt kan koble til og pare en mobil enhet til alle lydenheter med Bluetooth fra Philips. Trykk på programmet for automatisk å legge til, pare og koble til en Bluetooth-enhet fra Philips. Når enheten er paret, kan du også endre navn på og bytte ikoner. Med dette programmet kan du ha flere lydenheter fra Philips. Dette gjør det enkelt for deg å bytte mellom forskjellige Bluetooth-enheter. Bare trykk på den lydenheten fra Philips som du ønsker å bruke, og begynn å streame.