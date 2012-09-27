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Utgått

AS141 docking speaker with Bluetooth®

AS141/12

3.2

| (31) Anmeldelser

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Bruk den stilig designede FlexiDock til å holde/lade Android-telefonen

Bruk den stilig designede FlexiDock til å holde/lade Android-telefonen

Philips FlexiDock er perfekt for Android-telefoner. Den er smart utformet slik at de fleste Android-telefoner kan dokkes i den, enten telefonens kontakt er plassert på undersiden, på siden eller til og med på toppen. Dette er det første produktet som tilbyr en så stor fleksibilitet, noe som passer for Android-telefoner som er laget av ulike produsenter uten en standardisert plassering av eller retning på mikro-USB-kontakten. Dokkingstasjonen kan også justeres, slik at den kan holde telefonen i stående eller liggende stilling, og du kan plassere Android-telefonen midt på høyttaleren.

Oppdag og del musikk og andre funksjoner via DockStudio-appen

Oppdag og del musikk og andre funksjoner via DockStudio-appen

Den kostnadsfrie DockStudio-appen fra Philips har mange unike funksjoner for dokkinghøyttalerne. Du kan lytte til tusenvis av radiostasjoner på Internett fra hele verden, bla gjennom musikksamlingen din og dele det du hører på med venner via Facebook, eller dele bilder av artisten på Flickr. Appen får du med musikkfunksjonen Songbird, slik at du kan oppdage, spille av og synkronisere media sømløst mellom PCen og Android-enheter. I klokkemodus lar appen deg stille inn flere tilpassede musikkalarmer og gir oppdaterte værmeldinger. Appen kan lastes ned helt gratis fra Google play.

Bruk Songbird til å oppdage, spille av og synkronisere musikk mellom PCen og Android-enheter

Bruk Songbird til å oppdage, spille av og synkronisere musikk mellom PCen og Android-enheter

Det enkle og brukervennlige Songbird er et PC-program og en Android-app. Den lar deg oppdage og spille av mediene dine, og synkronisere dem sømløst til PCen. Med de intuitive og kraftige funksjonene for musikkhåndtering kan du oppdage nye artister og musikkstiler direkte i programmet gjennom musikk- og mediebutikker, tjenester og webområder. Spill av biblioteket ditt og mediene dine fra Internett og synkroniser alt sømløst fra PCen til Android-enhetene.

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Anmeldelser

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3.2

av 5

31

Anmeldelser

27/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

sound is really great!

I bought this item to use with my samsung galaxy s2 and its great, the sound quality is excellent, I can also use it with other bluetooth devices aswel to pay music through. I love it a great buy!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS141 docking speaker with Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS141 docking speaker with Bluetooth®

27/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

sound is really great!

I bought this item to use with my samsung galaxy s2 and its great, the sound quality is excellent, I can also use it with other bluetooth devices aswel to pay music through. I love it a great buy!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS141 docking speaker with Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS141 docking speaker with Bluetooth®

11/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Sound Great

I cannot fault this product except I cannot find how touse the phone in a landscape position. Wanted to listen ti music and dab radio in my small workshop. This fits the bill

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS141 docking speaker with Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS141 docking speaker with Bluetooth®

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