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Utgått
AJH5100/12
Farge og lys har betydning for hvordan du føler deg. Én kombinasjon kan få deg til å føle deg energisk, mens en annen kan gjøre deg rolig. Det er heller ikke til å legge skjul på at fargede lys er tiltalende å se på, og at de kan gi alle typer rom et særpreg. Denne klokkeradioen leveres med stemningslys i flere farger og kan produsere over 32 000 fargenyanser – slik at du får en overveldende mengde av toner å velge mellom, uansett om du vil at lyset skal matche humøret eller interiøret.
Spill av stemningslyset for å la fargene gå i en syklus – og gled deg over livfulle omgivelser. Du kan også sette lysene på pause slik at de stopper opp ved en farge som passer til rommet eller humøret, eller som du rett og slett bare liker.
Ta klokken ut av boksen, koble den til, og klokkeslettet har allerede blitt stilt – automatisk. Den intelligente klokken leser av forhåndsinnstilt data og stiller klokkeslettet riktig i henhold til den standard tidssonen. Hvis du bor utenfor den standard tidssonen, trenger du bare å trykke på tidssoneknappen, og klokken tilbakestiller klokkeslettet. Nå trenger du ikke lenger å lese håndbøker eller fikle med knapper.
3.4
av 5
11
Anmeldelser
kiaria80
04/09/2013
Italia
sveglia eccellente
Radio sveglia dal design eccellente. bellissimi i suoni della natura!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJH5100 Radiosveglia
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJH5100 Radiosveglia
UlliGermany
16/08/2012
Deutschland
Sieht super aus, Bedienung ist aber kompliziert und schlecht erklärt!
Leider kann ich in der Bedienungsanleitung nirgendwo einen Hinweis finden wo und wie ich, zum Beispiel für das Wochenende die Weckfunktion deaktivieren kann ohne alle Parameter zu verstellen die man am Montag wieder braucht!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJH5100 Radiowecker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJH5100 Radiowecker
redangelo
08/09/2013
Italia
Bella ed affidabile
Design fine ed accurato, mantiene quello che promette anche dopo un blackout, insomma bella ed affidabile. Avrei preferito un suono più naturale.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJH5100 Radiosveglia
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJH5100 Radiosveglia