Stemningslys i flere farger for å matche stilen din

Farge og lys har betydning for hvordan du føler deg. Én kombinasjon kan få deg til å føle deg energisk, mens en annen kan gjøre deg rolig. Det er heller ikke til å legge skjul på at fargede lys er tiltalende å se på, og at de kan gi alle typer rom et særpreg. Denne klokkeradioen leveres med stemningslys i flere farger og kan produsere over 32 000 fargenyanser – slik at du får en overveldende mengde av toner å velge mellom, uansett om du vil at lyset skal matche humøret eller interiøret.