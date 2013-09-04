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Utgått

AJH5100 Clock Radio

AJH5100/12

3.4

| (11) Anmeldelser

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Stemningslys i flere farger for å matche stilen din

Stemningslys i flere farger for å matche stilen din

Farge og lys har betydning for hvordan du føler deg. Én kombinasjon kan få deg til å føle deg energisk, mens en annen kan gjøre deg rolig. Det er heller ikke til å legge skjul på at fargede lys er tiltalende å se på, og at de kan gi alle typer rom et særpreg. Denne klokkeradioen leveres med stemningslys i flere farger og kan produsere over 32 000 fargenyanser – slik at du får en overveldende mengde av toner å velge mellom, uansett om du vil at lyset skal matche humøret eller interiøret.

Kontroll over stemningslyset for fargesyklus eller ønsket omgivelseslys

Spill av stemningslyset for å la fargene gå i en syklus – og gled deg over livfulle omgivelser. Du kan også sette lysene på pause slik at de stopper opp ved en farge som passer til rommet eller humøret, eller som du rett og slett bare liker.

Koble til og still klokken automatisk

Ta klokken ut av boksen, koble den til, og klokkeslettet har allerede blitt stilt – automatisk. Den intelligente klokken leser av forhåndsinnstilt data og stiller klokkeslettet riktig i henhold til den standard tidssonen. Hvis du bor utenfor den standard tidssonen, trenger du bare å trykke på tidssoneknappen, og klokken tilbakestiller klokkeslettet. Nå trenger du ikke lenger å lese håndbøker eller fikle med knapper.

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Anmeldelser

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3.4

av 5

11

Anmeldelser

2

04/09/2013

Italia

Italia

sveglia eccellente

Radio sveglia dal design eccellente. bellissimi i suoni della natura!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJH5100 Radiosveglia

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJH5100 Radiosveglia

16/08/2012

Deutschland

Deutschland

Sieht super aus, Bedienung ist aber kompliziert und schlecht erklärt!

Leider kann ich in der Bedienungsanleitung nirgendwo einen Hinweis finden wo und wie ich, zum Beispiel für das Wochenende die Weckfunktion deaktivieren kann ohne alle Parameter zu verstellen die man am Montag wieder braucht!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJH5100 Radiowecker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJH5100 Radiowecker

08/09/2013

Italia

Italia

Bella ed affidabile

Design fine ed accurato, mantiene quello che promette anche dopo un blackout, insomma bella ed affidabile. Avrei preferito un suono più naturale.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJH5100 Radiosveglia

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJH5100 Radiosveglia

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