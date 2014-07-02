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Utgått

dokkingstasjon for iPod/iPhone

AJ7245D/12

4.7

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Våkne opp til god musikk

Start dagen med denne dokkingstasjonen fra Philips. Den har et bassreflekshøyttalersystem for å gi kraftig bass, 20 W RMS og en dokkingstasjon til iPod/iPhone med Lightning-kontakt. Nyt forbedret vekking og radio via den gratis Philips-appen.

Se alle fordeler

med denne iPod-/iPhone-dokkingstasjonen

Våkne opp til god musikk

  • Med Lightning-kontakt

  • for iPod/iPhone

  • FM, dobbel alarm

  • 20 W, tids- og alarm-backup

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

20 W RMS total utgangseffekt

20 W RMS total utgangseffekt

RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere begrenses av den elektriske energien de kan forsterke, og høyttalere begrenses av den elektriske energien de kan gjøre om til lydenergi uten å forvrenge lydsignalet. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.7

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

02/07/2014

Italia

Italia

Prodotto veramente ottimo

Cercavo una dock station da regalare alla mia compagna per il suo iCoso (:D) ed ho trovato questo prodotto veramente ottimo. Facilità di utilizzo ed installazione, ottimo rapporto qualità/prezzo, discreto design, abbastanza compatto e facilmente trasportabile (vacanze, ecc..), robusto e con buone prestazioni audio. E' rimasta veramente contenta e l'utilizza quotidianamente, sia come sveglia, radio e lettore musicale, oltreché come caricabatteria alternativo. Veramente un bel prodotto!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

07/09/2013

Italia

Italia

Eccellente

Ottimo design, semplice e quindi ideale per una radiosveglia. Suono veramente buono. All'altezza di un apparecchio stereo. Permette di svegliassi di buon umore. La gestione è inizialmente un po' poco intuitiva ma dopo un po' di pratica tutto s'apprende bene.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

19/08/2013

Italia

Italia

Prodotto dalle caratteristiche buone

Cercavo un prodotto che offrisse radiosveglia e ricarica per iPhone 5, questo Philips è una delle uniche offerte di mercato, ma nel complesso è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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