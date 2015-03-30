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Utgått

dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

2

| (2) Anmeldelser

Våkne opp til god musikk

Spill av og lad iPod/iPhone/iPad via Lightning-kontakten, og få fyldig og klar lyd. Denne stilige klokkeradioen har en ekstra USB-port som gjør at du kan lade en ekstra enhet samtidig, og den vekker deg i tide

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med denne iPod-/iPhone-/iPad-dokkingstasjonen

Våkne opp til god musikk

  • Med Lightning-kontakt

  • for iPod/iPhone/iPad

  • USB-port for lading

  • 8 W, FM, dobbel alarm

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone/iPad via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

Høyttalerdriver i neodym for fyldig og klar lyd

8 W RMS total utgangseffekt

8 W RMS total utgangseffekt

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 8 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.0

av 5

2

Anmeldelser

5
4
2

30/03/2015

Nederland

Nederland

Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg

Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.

Denne omtalen gjelder AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad

Denne omtalen gjelder AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad

25/03/2016

France

France

Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!

Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)

Denne omtalen gjelder AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Denne omtalen gjelder AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

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