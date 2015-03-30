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Utgått
AJ7050D/12
Våkne opp til god musikk
Spill av og lad iPod/iPhone/iPad via Lightning-kontakten, og få fyldig og klar lyd. Denne stilige klokkeradioen har en ekstra USB-port som gjør at du kan lade en ekstra enhet samtidig, og den vekker deg i tide
Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone/iPad
USB-port for lading
8 W, FM, dobbel alarm
Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone/iPad via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.
Dette anlegget har en total utgangseffekt på 8 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.
2.0
av 5
2
Anmeldelser
PeterGJonesy
30/03/2015
Nederland
Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg
Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.
Denne omtalen gjelder AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
Denne omtalen gjelder AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
DomBatt
25/03/2016
France
Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!
Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)
Denne omtalen gjelder AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
Denne omtalen gjelder AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad