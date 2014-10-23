ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde

Utgått

dokkingstasjon for iPod/iPhone

AJ7045D/12

2.5

| (2) Anmeldelser

Våkn opp til flott lyd fra iPod/iPhone

Få en god start på dagen med favorittmusikken din fra iPod/iPhone via Lightning-kontakten. Med innebygde bassreflekshøyttalere gir denne stilige dokkingstasjonen fra Philips deg fyldig, dyp bass og kraftig lyd.

Se alle fordeler

med denne dokkingstasjonen

Våkn opp til flott lyd fra iPod/iPhone

  • Med Lightning-kontakt

  • for iPod/iPhone

  • FM, dobbel alarm

  • 20 W

Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter

Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.

Alt-i-ett-fjernkontroll for systemet og iPod/iPhone

Alt-i-ett-fjernkontroll for systemet og iPod/iPhone

Med Philips' alt-i-ett fjernkontroll kan du nå enkelt navigere i både Philips-musikksystemet og iPod/iPhone gjennom hundrevis av sanger med ett trykk på fjernkontrollen. Naviger raskt, men enkelt, gjennom hundrevis av filer ved å vise informasjon sortert etter spilleliste, album, artist, sjanger eller spor. Dette gjør det mulig å bruke én hånd, og det garanterer en unik brukeropplevelse.

Myk og behagelig oppvåkning

Myk og behagelig oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.5

av 5

2

Anmeldelser

5
3
2

23/10/2014

Italia

Italia

Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.

Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ7045D Docking station per iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ7045D Docking station per iPod/iPhone

25/12/2013

France

France

Un rien qui gâche l'excellence

Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.

Denne omtalen gjelder AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone

Denne omtalen gjelder AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.