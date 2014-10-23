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Utgått
AJ7045D/12
Våkn opp til flott lyd fra iPod/iPhone
Få en god start på dagen med favorittmusikken din fra iPod/iPhone via Lightning-kontakten. Med innebygde bassreflekshøyttalere gir denne stilige dokkingstasjonen fra Philips deg fyldig, dyp bass og kraftig lyd.
Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone
FM, dobbel alarm
20 W
Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.
Med Philips' alt-i-ett fjernkontroll kan du nå enkelt navigere i både Philips-musikksystemet og iPod/iPhone gjennom hundrevis av sanger med ett trykk på fjernkontrollen. Naviger raskt, men enkelt, gjennom hundrevis av filer ved å vise informasjon sortert etter spilleliste, album, artist, sjanger eller spor. Dette gjør det mulig å bruke én hånd, og det garanterer en unik brukeropplevelse.
Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.
2.5
av 5
2
Anmeldelser
chris307mar
23/10/2014
Italia
Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.
Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ7045D Docking station per iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ7045D Docking station per iPod/iPhone
oxo90
25/12/2013
France
Un rien qui gâche l'excellence
Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.
Denne omtalen gjelder AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone
Denne omtalen gjelder AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone