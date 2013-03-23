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Utgått
AJ7000/12
Våkne opp
Denne stilige klokkeradioen fra Philips er pen å se på og vekker deg i tide. Den har innebygd FM/MB-radio, og du kan velge om du vil bli vekket av favorittkanalen eller summealarmen.
FM, digital tuning
20 forhåndsinnstilte stasjoner
Dobbel alarm
Koble til og still
Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
Philips-radioens avspillingstid kan enkelt kontrolleres ved å stille inn foretrukket antall minutter på den digitale timeren. Da telles tiden automatisk ned, og radioen slås av når tiden har gått ut.
Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 2 timer), og velg en CD eller en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Anlegget spiller i det angitte tidsrommet, og deretter slår det seg automatisk av til strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til en favoritt-CD eller et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.
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3.6
av 5
37
Anmeldelser
browneye
23/03/2013
Deutschland
Sehr gut
Sehr gutes Produkt, ich bin damit voll zufrieden. Lässt sich gut einstellen und Funktioniert bisher super. Danke
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ7000 Digitaler Radiowecker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ7000 Digitaler Radiowecker
Tom75
20/01/2016
Nederland
Heel tevreden
Perfecte wekkerradio,na installeren en gebruik er van ben ik heel tevreden over mijn nieuwe aankoop. De handleiding mocht iets duidelijker. Het volume na de tweede snooze is iets te hard. De prestatie is top. Knap en modern design. Display is heel mooi.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ7000 Klokradio met digitale tuner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ7000 Klokradio met digitale tuner
moortje12
02/01/2014
Nederland
Heel mooie klokradio
Zeer mooie klokradio. display is heel makkelijk in te stellen geeft geen hinderlijk licht in de slaapkamer. klok aanduiding in digital en wijzers zeer mooi is dat. radio heeft een goede ontvangst en het geluid is prima. 2x alarm dat is natuurlijk ook handig kan ieder zijn eigen wektijd instellen. dan het Aluminium aan deze klokradio, dat is een blikvanger zeer mooie uitstraling in de kamer. hij heeft ook tijdzone makkelijk in te stellen tijd. makkelijk te bedienen. ik ben heel tevreden over deze klokradio AJ7000/12 mvg m12.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ7000 Klokradio met digitale tuner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ7000 Klokradio met digitale tuner