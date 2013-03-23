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Utgått

Digital klokkeradio

AJ7000/12

3.6

| (37) Anmeldelser

Våkne opp

Denne stilige klokkeradioen fra Philips er pen å se på og vekker deg i tide. Den har innebygd FM/MB-radio, og du kan velge om du vil bli vekket av favorittkanalen eller summealarmen.

Se alle fordeler

til favorittradiostasjonen din

Våkne opp

  • FM, digital tuning

  • 20 forhåndsinnstilte stasjoner

  • Dobbel alarm

  • Koble til og still

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Justerbar skjermlysstyrke for behagelig visning

Justerbar skjermlysstyrke for behagelig visning

Philips-radioens avspillingstid kan enkelt kontrolleres ved å stille inn foretrukket antall minutter på den digitale timeren. Da telles tiden automatisk ned, og radioen slås av når tiden har gått ut.

Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 2 timer), og velg en CD eller en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Anlegget spiller i det angitte tidsrommet, og deretter slår det seg automatisk av til strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til en favoritt-CD eller et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.6

av 5

37

Anmeldelser

23/03/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Sehr gutes Produkt, ich bin damit voll zufrieden. Lässt sich gut einstellen und Funktioniert bisher super. Danke

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ7000 Digitaler Radiowecker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ7000 Digitaler Radiowecker

20/01/2016

Nederland

Nederland

Heel tevreden

Perfecte wekkerradio,na installeren en gebruik er van ben ik heel tevreden over mijn nieuwe aankoop. De handleiding mocht iets duidelijker. Het volume na de tweede snooze is iets te hard. De prestatie is top. Knap en modern design. Display is heel mooi.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ7000 Klokradio met digitale tuner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ7000 Klokradio met digitale tuner

02/01/2014

Nederland

Nederland

Heel mooie klokradio

Zeer mooie klokradio. display is heel makkelijk in te stellen geeft geen hinderlijk licht in de slaapkamer. klok aanduiding in digital en wijzers zeer mooi is dat. radio heeft een goede ontvangst en het geluid is prima. 2x alarm dat is natuurlijk ook handig kan ieder zijn eigen wektijd instellen. dan het Aluminium aan deze klokradio, dat is een blikvanger zeer mooie uitstraling in de kamer. hij heeft ook tijdzone makkelijk in te stellen tijd. makkelijk te bedienen. ik ben heel tevreden over deze klokradio AJ7000/12 mvg m12.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ7000 Klokradio met digitale tuner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ7000 Klokradio met digitale tuner

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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