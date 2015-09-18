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Utgått

Vekkerklokkeradio for iPod/iPhone

AJ6200D/12

2.5

| (11) Anmeldelser

Våkn opp til flott musikk fra iPod/iPhone

Spill av og lad iPod/iPhone via Lightning-kontakten med denne stilige Philips-klokkeradioen. Den har en ekstra USB, 5 W utgangseffekt, digital FM-stasjonssøking med forvalg og store knapper på forsiden som gjør det enkelt å stille inn klokkeslett og alarm.

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Våkn opp til flott musikk fra iPod/iPhone

  • Med Lightning-kontakt

  • for iPod/iPhone

  • USB-port for lading

  • 5W, FM, dobbel alarm

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Ekstra USB for lading av en ekstra smarttelefon eller et nettbrett

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.5

av 5

11

Anmeldelser

4

18/09/2015

España

España

Música y radio accesible

Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

20/02/2015

France

France

Très simple d'utilisation

Très bon réveil, simple d'usage, facile à régler, bonne réception radio, qualité de son plutôt correct. Je l'ai acheté malgré de mauvais commentaires et je suis plutôt satisfait car ils ne sont pas très justifiés. Hormis la fréquence radio qui s'affiche plutôt que l'heure lors du réveil, un peu bête effectivement.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

07/01/2014

France

France

Excellent produit mais ....

Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..

Denne omtalen gjelder AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Denne omtalen gjelder AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

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