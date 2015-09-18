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Utgått
AJ6200D/12
Våkn opp til flott musikk fra iPod/iPhone
Spill av og lad iPod/iPhone via Lightning-kontakten med denne stilige Philips-klokkeradioen. Den har en ekstra USB, 5 W utgangseffekt, digital FM-stasjonssøking med forvalg og store knapper på forsiden som gjør det enkelt å stille inn klokkeslett og alarm.
Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone
USB-port for lading
5W, FM, dobbel alarm
Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.
Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
2.5
av 5
11
Anmeldelser
liderplayer
18/09/2015
España
Música y radio accesible
Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
FBMm
20/02/2015
France
Très simple d'utilisation
Très bon réveil, simple d'usage, facile à régler, bonne réception radio, qualité de son plutôt correct. Je l'ai acheté malgré de mauvais commentaires et je suis plutôt satisfait car ils ne sont pas très justifiés. Hormis la fréquence radio qui s'affiche plutôt que l'heure lors du réveil, un peu bête effectivement.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Rudi
07/01/2014
France
Excellent produit mais ....
Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..
Denne omtalen gjelder AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Denne omtalen gjelder AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone