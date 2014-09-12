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Utgått
AJ5305D/12
Våkn opp til flott lyd fra iPod/iPhone
Start dagen med klokkeradioen og dokkingstasjonen fra Philips. Den gratis Philips-appen gir deg bedre oppvåknings- og radioopplevelser, mens settets 4 W RMS-kraft gir kraftig og klar lyd. Bare dokk iPod/iPhone, selv om den er i etuiet.
Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone
FM, dobbel alarm
4 W
Det finnes ikke en bedre måte å våkne på eller lytte til radio enn med den gratis HomeStudio-appen fra Philips. Alt du trenger å gjøre, for å glede deg over et stort utvalg av spennende funksjoner, er å laste ned appen fra Apple App Store. For eksempel gir avansert alarmoppsett deg større fleksibilitet innen alarminnstillinger – inkludert alarmens volum, varighet, dato og lyd. Du får også et bedre brukergrensesnitt når du hører på radio, med brukervennlige funksjoner for å forhåndsinnstille radiokanaler.
RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere begrenses av den elektriske energien de kan forsterke, og høyttalere begrenses av den elektriske energien de kan gjøre om til lydenergi uten å forvrenge lydsignalet. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.
Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
2.1
av 5
34
Anmeldelser
Andrew1971
12/09/2014
Deutschland
Es ist soooo ein Klasse gerät!!!
Der Sound ist wirklich spitze!!! Zusammen mit dem iPhone einfach der Renner!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
dodo1705
20/05/2014
Deutschland
Ein super Gerät!!
Design super, Anschluss gut, Funktionalität im Grunde gut!! Bedienbarkeit mit Einschränkungen: Bei dem Entnehmen des Handy aus der Ladevorrichtung kommt man sehr leicht an die Alarmtasten!! Bei dem Einsetzen des Handy in die Ladeeinrichtung wird die Uhrzeitanzeige automatisch in die hellste Einstellung gesetzt. Man muss nach dem Einsetzen dann immer die Brigthess-Taste drücken um die gewünschte Lichtstärke zu erhalten!! Das Gerät ist leider in Deutschland nicht erhältlich!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
kootje48
10/01/2014
Nederland
Voorlopige beoordeling
Ik heb dit product nu 2 dagen in huis en ben dit aan het testen. Design.. Wow !!!. Geluid... Wow!!! Meer als verwacht van een wekkerradio met docking station. Ik noem dit nu zo want hij wordt geadverteerd.. Docking station met wekkerradio. Daar koop ik dit product niet voor. Ik wil een wekkerradio met docking. De wekker moet ik nog uit proberen. Zéér aangenaam verrast voor design en geluidskwaliteit. Ik ben nu al 2 avonden bezig met het afspelen van muziek van mij Iphone. dit wil wel wat zeggen. Voor wat betreft gebruikersgemak heeft Philips voor wat betreft handleiding en het automatisch registreren wat te doen. De handleiding bestaat uit 2 behoorlijke vellen papier en bij het zoeken naar Nederlands zit er ook een fout in, bij de benaming is (is niet Nederlands). Je komt er echter wel uit, maar het was toch handig geweest om hier een aparte handleiding toe te voegen. Daarnaast lukte de automatische registratie via de Iphone niet. Deze sloeg op stand bye. Gelukkig via de website opgelost. Was de handleiding beperkt (niet van die grote vellen) en de installatie getest... had dit product voor mijn gevoel Uitstekend gekregen. De software is zowel voor Iphone 4 en 5 identiek. Dus dat zit wel goed. Ga dit weekend nog proberen hoe het zit met het alarm. Zou zelfs nog vogelgeluiden moeten kunnen produceren. Ben benieuwd. Voorlopige conclusie. Mooi ding om te zien en te horen. Communiceert goed met de I-phone. Als de rest werkt... Topper!!! en de prijs dik waard.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone