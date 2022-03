Våkne opp til en melodi, radio eller summealarm med stemningslys

Få en god start på hver eneste dag med et utvalg vekkemuligheter. La en melodi eller summealarm vekke deg – eller gå for favorittradiostasjonen din som vekkesignal. Stemningslysene kan også aktiveres når alarmen ringer, for å gjøre morgenene ekstra behagelige. Stemningslysene er også designet for å endre farger i henhold til hvor lenge du har slumret etter at alarmen ringte første gang. De er grønne de første ti minuttene, gule i de ti neste og blir til slutt røde for å signalisere at du er sent ute.