Innebygd oppbevaringsrom der du kan oppbevare tilkoblingstuppene

Denne funksjonen, som er utformet med et innebygd oppbevaringsrom for ladertilkoblingstuppene, sikrer at tuppene oppbevares trygt og enkelt for neste bruk. Den leveres også med store og små tupper for forskjellige mobiltelefonmodeller og en kontakt for mini-USB-enheter.