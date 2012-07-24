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Utgått

Digital klokkeradio

AJ4200/12

3.1

| (7) Anmeldelser

Lad opp mobiltelefonen mens du sover

Philips' klokkeradio vekker deg ikke bare med favorittradiostasjonen, den lader også opp mobiltelefonen mens du sover. Den leveres med dobbel alarm med innstillinger for ukedager og helg og en stor LCD-skjerm som gjør det enklere å lese.

Se alle fordeler

Lad opp mobiltelefonen mens du sover

  • Lad mobiltelefonen/USB-enheten

Innebygd oppbevaringsrom der du kan oppbevare tilkoblingstuppene

Innebygd oppbevaringsrom der du kan oppbevare tilkoblingstuppene

Denne funksjonen, som er utformet med et innebygd oppbevaringsrom for ladertilkoblingstuppene, sikrer at tuppene oppbevares trygt og enkelt for neste bruk. Den leveres også med store og små tupper for forskjellige mobiltelefonmodeller og en kontakt for mini-USB-enheter.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Visning av dato og ukedag

Visning av dato og ukedag

LCDen viser tydelig dato og ukedag umiddelbart.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.1

av 5

7

Anmeldelser

3

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Not a design classic, but great sound and functionality

Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ4200 Digital tuning clock radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ4200 Digital tuning clock radio

24/08/2021

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Good for morning wake up

Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Bruksdato 2019-08-23

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Bruksdato 2019-08-23

20/09/2014

France

France

Pas mal

Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique

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