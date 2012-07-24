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Utgått
AJ4200/12
Lad opp mobiltelefonen mens du sover
Philips' klokkeradio vekker deg ikke bare med favorittradiostasjonen, den lader også opp mobiltelefonen mens du sover. Den leveres med dobbel alarm med innstillinger for ukedager og helg og en stor LCD-skjerm som gjør det enklere å lese.
Lad mobiltelefonen/USB-enheten
Denne funksjonen, som er utformet med et innebygd oppbevaringsrom for ladertilkoblingstuppene, sikrer at tuppene oppbevares trygt og enkelt for neste bruk. Den leveres også med store og små tupper for forskjellige mobiltelefonmodeller og en kontakt for mini-USB-enheter.
Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
LCDen viser tydelig dato og ukedag umiddelbart.
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3.1
av 5
7
Anmeldelser
Iano
24/07/2012
United Kingdom
Not a design classic, but great sound and functionality
Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ4200 Digital tuning clock radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ4200 Digital tuning clock radio
Petrov,Plamen
24/08/2021
Nederland
Bekreftet kjøper
Good for morning wake up
Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ4200 Klokradio met digitale tuner
Bruksdato 2019-08-23
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ4200 Klokradio met digitale tuner
Bruksdato 2019-08-23
Valerisis
20/09/2014
France
Pas mal
Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique