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Utgått
AJ4000B/12
Lad opp mobiltelefonen mens du sover
Start dagen full av energi med denne klokkeradioen. Den lader mobiltelefonen og USB-enheten samtidig, slik at du alltid kan holde det gående. Alarmen kan stilles inn for å vekke deg ved hjelp av radioen eller en alarmlyd, og to alarmer gjør det mulig å stille inn to vekketider
Dobbel USB-port for lading
FM, analog innstilling
Dobbel alarm
Tids- og alarm-backup
Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen automatisk på valgte radiostasjonen eller starter alarmen.
Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.
Klokkeradioen fra Philips hjelper deg med å våkne opp i tide med slumrefunksjonen. Hvis alarmen ringer og du vil sove litt lenger, kan du trykke på knappen for å gjenta alarmen én gang og sove videre. Ni minutter senere ringer alarmen på nytt. Du kan fortsette å trykke på knappen for å gjenta alarmen hvert niende minutt til du slår av alarmen helt.
3.0
av 5
1
Omtale
Pouic
17/10/2013
France
Fonctionnellement bien mais plastique de mauvaise qualité
Comme il s'agissait d'un cadeau, je souhaitais acheter un produit de qualité. Mon radio réveil Philips vieux de 15 ans étant toujours en pleine forme, je me suis orienté naturellement vers Philips. Je recherchais un radio réveil simple, fonctionnel et avec un simple tuner analogique (les modèles Philips avec tuner numérique ont une ergonomie qui me déplaît). Sur cet aspect, pas grand chose à redire. Le choix d'un bloc secteur avec le cordon inamovible (soudé) est étrange, d'autant qu'il y avait largement la place de caser le transfo dans le corps du radio réveil. Mais là où le bat blesse vraiment, c'est la qualité de fabrication : - Le plastique est de mauvaise qualité, très cheap, assez mince. Plus rien à voir avec mon Philips Aj3290. - Les 3 boutons du bas sont mal ajustés et ne sont pas clipsés (on peut les soulever très facilement avec l'ongle faisant entrevoir le circuit imprimé). - Les boutons latéraux à 2/3 positions sont d'une qualité exécrable indigne d'une marque comme Philips. Ils sont très désagréables à manoeuvrer, les crans ne sont pas francs et la position du milieu est difficile à trouver. Franchement très déçu par ce que devient Philips.
Denne omtalen gjelder AJ4000B Radio-réveil
Denne omtalen gjelder AJ4000B Radio-réveil