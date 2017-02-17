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Utgått
AJ3700/12
En strålende morgen!
Hver dag er spesiell, derfor er den behagelige klokkeradioen fra Philips en ideell venn å våkne opp med. Tidsprojeksjonsfunksjonen viser tiden på hvilken som helst overflate – våkne opp, åpne øynene og se klokkeslettet. Hver morgen blir bedre.
Tidsprojeksjon
FM, digital tuning
Dobbel alarm
Batteri- eller vekselstrømdrift
Med tidsprojeksjon kan du vise tiden på en hvilken som helst flate i en hvilken som helst vinkel. Dette nyskapende projeksjonssystemet sikrer at klokken alltid er plassert på riktig sted og i riktig retning. I motsetning til vanlige LCD-skjermer slipper den negative LCD-skjermen gjennom lys uten betydelig forvrengning. En kraftig lampe lyser opp den negative LCD-skjermen og projiserer lyset innenfor en gitt avstand. Med den nøyaktige linsen kan du vise klokken og til og med justere fokus etter ønske. Nå trenger du ikke å slå på lyset for å se hvor mye klokken er – du trenger bare å åpne øynene!
Klokkeradioen fra Philips hjelper deg med å våkne opp i tide med slumrefunksjonen. Hvis alarmen ringer og du vil sove litt lenger, kan du trykke på knappen for å gjenta alarmen én gang og sove videre. Ni minutter senere ringer alarmen på nytt. Du kan fortsette å trykke på knappen for å gjenta alarmen hvert niende minutt til du slår av alarmen helt.
Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Philips-radioen spiller i det angitte tidsrommet, og deretter bytter den automatisk til en strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.
2.3
av 5
34
Anmeldelser
mtcs
17/02/2017
España
Sólo un detalle...
El despertador no defrauda, pero tendría que poder apagarse el brillo porque aunque lo pongas en la opción más baja ilumina toda la habitación. No es necesario que proyecte la hora porque a oscuras no te quedas.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3700 Radio reloj
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3700 Radio reloj
Regor
07/01/2016
España
Casi casi...
Es un buen despertador, pero el hecho de no poder apagar el brillo de la pantalla retroiluminada provoca una molestia en la oscuridad. No se entiende el porqué no se ha añadido esta opción.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3700 Radio reloj
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3700 Radio reloj
beapol
13/03/2015
France
Bekreftet kjøper
Très bon produit
Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3700 Radio-réveil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3700 Radio-réveil