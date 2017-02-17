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Utgått

Klokkeradio

AJ3700/12

2.3

| (34) Anmeldelser

En strålende morgen!

Hver dag er spesiell, derfor er den behagelige klokkeradioen fra Philips en ideell venn å våkne opp med. Tidsprojeksjonsfunksjonen viser tiden på hvilken som helst overflate – våkne opp, åpne øynene og se klokkeslettet. Hver morgen blir bedre.

Se alle fordeler

med tidsprojeksjon

En strålende morgen!

  • Tidsprojeksjon

  • FM, digital tuning

  • Dobbel alarm

  • Batteri- eller vekselstrømdrift

Tidsprojeksjon for en iøynefallende måte å vise klokken på

Med tidsprojeksjon kan du vise tiden på en hvilken som helst flate i en hvilken som helst vinkel. Dette nyskapende projeksjonssystemet sikrer at klokken alltid er plassert på riktig sted og i riktig retning. I motsetning til vanlige LCD-skjermer slipper den negative LCD-skjermen gjennom lys uten betydelig forvrengning. En kraftig lampe lyser opp den negative LCD-skjermen og projiserer lyset innenfor en gitt avstand. Med den nøyaktige linsen kan du vise klokken og til og med justere fokus etter ønske. Nå trenger du ikke å slå på lyset for å se hvor mye klokken er – du trenger bare å åpne øynene!

Gjentatt vekking for mer slumring

Gjentatt vekking for mer slumring

Klokkeradioen fra Philips hjelper deg med å våkne opp i tide med slumrefunksjonen. Hvis alarmen ringer og du vil sove litt lenger, kan du trykke på knappen for å gjenta alarmen én gang og sove videre. Ni minutter senere ringer alarmen på nytt. Du kan fortsette å trykke på knappen for å gjenta alarmen hvert niende minutt til du slår av alarmen helt.

Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Philips-radioen spiller i det angitte tidsrommet, og deretter bytter den automatisk til en strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.3

av 5

34

Anmeldelser

5

17/02/2017

España

España

Sólo un detalle...

El despertador no defrauda, pero tendría que poder apagarse el brillo porque aunque lo pongas en la opción más baja ilumina toda la habitación. No es necesario que proyecte la hora porque a oscuras no te quedas.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3700 Radio reloj

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3700 Radio reloj

07/01/2016

España

España

Casi casi...

Es un buen despertador, pero el hecho de no poder apagar el brillo de la pantalla retroiluminada provoca una molestia en la oscuridad. No se entiende el porqué no se ha añadido esta opción.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3700 Radio reloj

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3700 Radio reloj

13/03/2015

France

France

Bekreftet kjøper

Très bon produit

Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3700 Radio-réveil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3700 Radio-réveil

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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