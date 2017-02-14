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Utgått

Digital klokkeradio

AJ3650/12

4.1

| (16) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

Projeksjon når som helst, hvor som helst

Philips' klokkeradio har en svært lyssterk projeksjon om dagen og dimmet lys om natten som viser klokkeslett, dato og animasjoner tydelig – hvor som helst. De smarte temperatursensorene viser også innendørs- og utendørstemperaturer – når som helst.

Se alle fordeler

med meget lyssterk projeksjon

Projeksjon når som helst, hvor som helst

  • Ultra lyssterk tidsprojeksjon

Viser tid, dato, temperatur og animasjoner

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Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter

Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.

Med den forhåndslastede rolige musikken sovner du i fred.

Med den forhåndslastede rolige musikken sovner du i fred.

Slapp av eller sovne til fredelige lyder. Philips-klokkeradioen leveres med flere forhåndslastede avslappende musikkstykker. Velg mellom regnskurer, bølger på havet, spa-musikk og mye mer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

16

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

3

14/02/2017

Norge

Norge

Meget bra produkt

Jeg er meget fornøyd dette produktet. Hvor kan man kjøpe en prosjektorklokke med inne/ut temp. + klokke visning i taket ?

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3650 Digital klokkeradio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3650 Digital klokkeradio

10/11/2025

France

France

Pièce detachee

Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci

Denne omtalen gjelder AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Bruksdato 2023-11-10

Denne omtalen gjelder AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Bruksdato 2023-11-10

17/09/2019

France

France

Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé

Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

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