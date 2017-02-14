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Utgått
Projeksjon når som helst, hvor som helst
Philips' klokkeradio har en svært lyssterk projeksjon om dagen og dimmet lys om natten som viser klokkeslett, dato og animasjoner tydelig – hvor som helst. De smarte temperatursensorene viser også innendørs- og utendørstemperaturer – når som helst.
Ultra lyssterk tidsprojeksjon
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Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.
Slapp av eller sovne til fredelige lyder. Philips-klokkeradioen leveres med flere forhåndslastede avslappende musikkstykker. Velg mellom regnskurer, bølger på havet, spa-musikk og mye mer.
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4.1
av 5
16
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Anchanima
14/02/2017
Norge
Meget bra produkt
Jeg er meget fornøyd dette produktet. Hvor kan man kjøpe en prosjektorklokke med inne/ut temp. + klokke visning i taket ?
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3650 Digital klokkeradio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3650 Digital klokkeradio
Vrine64
10/11/2025
France
Pièce detachee
Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci
Denne omtalen gjelder AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Bruksdato 2023-11-10
Denne omtalen gjelder AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Bruksdato 2023-11-10
Canada62
17/09/2019
France
Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé
Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique