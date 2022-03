Lyssensor for automatisk dimming gir en behagelig skjermvisning

Du kan alltid være trygg på at du kan se det som står på skjermen, uansett hvilken tid på døgnet det er. Den innebygde lyssensoren leser av lysstyrken i rommet og avgjør deretter hvor lyssterk skjermen må være for at du skal kunne se tydelig. Om dagen, eller under sterke lysforhold, økes lysstyrken automatisk slik at du enkelt kan se skjermen selv om det er lyst i rommet. Om natten, eller under veldig svake lysforhold, senkes lysstyrken på skjermen slik at du får et dust lys som ikke føles ubehagelig å se på, og som gjør at du kan sove uten å bli forstyrret.