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Utgått
AJ3570/12
Lev et mer miljøvennlig liv
Det er på tide å ta vare på miljøet. Denne stilige Philips-klokken AJ3570/12 er laget av bærekraftig bambustre og ufarlige komponenter, og den har et lavt strømforbruk i standby og en automatisk lyssensor, slik at du sparer strøm hvert sekund.
Stor skjerm
Det å finne måter å ta vare på miljøet på, krever at man tenker kreativt og smart. Bruken av bambus i topplaten på denne klokken er et miljøvennlig tiltak som også gir produktet en egen stil. Ikke bare er bambus et pent materiale, men det er også kjent for å være mer miljøvennlig og fornybart enn trær. Bambusplanten vokser svært raskt uten bruk av gjødsel eller pesticider, og den kan høstes etter tre til fire år. Hver plante kan dessuten høstes flere ganger. Bearbeidingen av bambus i industrien innebærer også færre forurensende stoffer og et lavere utslipp av karbondioksid.
Philips fokuserer på å ta vare på miljøet og har alltid lagt vekt på resirkulering. Resirkulering har enorme fordeler. Det reduserer behovet for ferske, ikke-fornybare ressurser og legger mindre press på vår sårbare planet. Det minsker behovet for forbrenningsanlegg og søppelfyllinger som har en svært negativ innvirkning på økosystemene og miljøet. Denne klokken er laget av en høy prosentandel resirkulerte materialer. Hele huset er laget av 100 % resirkulert plast, alt papiret er av resirkulert papir og 90 % av emballasjen er laget av resirkulert materiale.
Philips begrenser bruken av skadelige komponenter, noe som understreker Philips' ønske om å ta vare på miljøet. I tillegg til å overholde RoHS-direktivet, som begrenser bruken av vanlige skadelige kjemikalier som bly, kadmium og kvikksølv, har vi også begrenset bruken av andre skadelige komponenter. Alle plastdeler, kretskort og strømadaptere samt all emballasje er fri for PVC og BFR, noe som minimerer den skadelige påvirkningen på mennesker og miljø under bruk og etter at produktet er kastet.
2.6
av 5
14
Anmeldelser
Lolala
21/10/2015
France
Son agréable pour son petit gabarit
Radio correspondant à mes attentes : son agréable pour son petit gabarit. Diodes bien visibles. Fonctionne sur le courant et pas sur piles MAIS L'heure disparaît quand on allume la radio.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3570 Radio-réveil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3570 Radio-réveil
Papy44
18/09/2013
France
Bekreftet kjøper
Bon produit simple et efficace
c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3570 Radio-réveil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3570 Radio-réveil
kmsel
18/09/2013
France
Bon produit simple et efficace
c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3570 Radio-réveil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3570 Radio-réveil