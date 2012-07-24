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Utgått
AJ3500/12
Klokkeradio med stor skjerm
Gjør morgenen litt lysere med klokkeslettvisning på stor LED-skjerm. Denne klokken stiller tiden automatisk når den er koblet til, og den har et backup-batteri som sørger for at alarmen lyder selv om strømmen går. Du kan velge om du vil våkne til en summealarm eller til en radiostasjon.
Stor skjerm
FM/MW, analog tuning
Dobbel alarm
Tids- og alarm-backup
Med den store skjermen kan du enkelt se innhold på skjermen. Nå kan du enkelt se klokkeslettet og alarmen, selv på avstand. Den er ideell for eldre eller svaksynte.
Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen automatisk på valgte radiostasjonen eller starter alarmen.
3.8
av 5
21
Anmeldelser
Rambo
24/07/2012
United Kingdom
So Easy to Use and See
Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3500 Clock Radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3500 Clock Radio
Rambo
24/07/2012
United Kingdom
So Easy to Use and See
Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3500 Clock Radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3500 Clock Radio
Betty
03/10/2011
United Kingdom
Meets my requirements and does what it says on the tin
The clock display is large enough to see without having to put my glasses on. Is very easy to use and I have had no difficulty in useing it's functions.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3500 Clock Radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3500 Clock Radio