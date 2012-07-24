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Utgått

Klokkeradio

AJ3500/12

3.8

| (21) Anmeldelser

Klokkeradio med stor skjerm

Gjør morgenen litt lysere med klokkeslettvisning på stor LED-skjerm. Denne klokken stiller tiden automatisk når den er koblet til, og den har et backup-batteri som sørger for at alarmen lyder selv om strømmen går. Du kan velge om du vil våkne til en summealarm eller til en radiostasjon.

Se alle fordeler

Klokkeradio med stor skjerm

  • Stor skjerm

  • FM/MW, analog tuning

  • Dobbel alarm

  • Tids- og alarm-backup

Stor skjerm for enkel visning

Med den store skjermen kan du enkelt se innhold på skjermen. Nå kan du enkelt se klokkeslettet og alarmen, selv på avstand. Den er ideell for eldre eller svaksynte.

Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm

Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm

Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen automatisk på valgte radiostasjonen eller starter alarmen.

MB-/FM-tuner

MB-/FM-tuner

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

21

Anmeldelser

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3500 Clock Radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3500 Clock Radio

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3500 Clock Radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3500 Clock Radio

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Meets my requirements and does what it says on the tin

The clock display is large enough to see without having to put my glasses on. Is very easy to use and I have had no difficulty in useing it's functions.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3500 Clock Radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3500 Clock Radio

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