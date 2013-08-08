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Utgått
AJ3275D/12
Våkn opp til flott lyd fra iPod/iPhone
Gled deg over å starte dagen på riktig måte – med favorittmusikken fra din iPod/iPhone. Denne kompakte klokken spiller og lader iPod-/iPhone-modellene via Lightning-kontakten, selv med beskyttelsesetuier på. Velg om du vil våkne opp til radioen eller en summealarm.
Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone
FM, dobbel alarm
2 W
Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.
Dette anlegget har en total utgangseffekt på 2 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.
2.8
av 5
5
Anmeldelser
Delphine25
08/08/2013
France
Excellent produit !
Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Bennie69
06/04/2016
Nederland
Bekreftet kjøper
Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync
Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
luke70
29/08/2015
Nederland
leuke wekker maar slecht geluid
Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!
Denne omtalen gjelder AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
Denne omtalen gjelder AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone