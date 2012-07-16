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Utgått
AJ3270D/12
Våkn opp til iPod-/iPhone-musikk
Gled deg over å starte dagen på riktig måte – med favorittmusikken fra din iPod/iPhone. Denne kompakte klokken spiller og lader de nyeste iPod-/iPhone-modellene, selv med beskyttelsesvesker på. Velg om du vil våkne opp til radioen eller en summealarm.
med 30-pinners kontakt
for iPod/iPhone
FM, dobbel alarm
2 W
Hvis det oppstår en strømfeil, vil denne intelligente klokken fremdeles fungere og opprettholde den pålitelige tiden og innstillingene dine. Den angitte alarmen forblir aktiv selv når skjermen er avslått – alt takket være et forhåndsinstallert batteri. Når strømmen kommer tilbake, trenger du ikke å justere klokken eller legge inn innstillingene på nytt. Og selv om strømmen ikke kommer tilbake, gir batteriet nok energi til at summealarmen ringer på alarmtidspunktet du har angitt - noe som betyr at du aldri forsover deg.
Philips-radioens avspillingstid kan enkelt kontrolleres ved å stille inn foretrukket antall minutter på den digitale timeren. Da telles tiden automatisk ned, og radioen slås av når tiden har gått ut.
2.3
av 5
58
Anmeldelser
snoopyplouf59
16/07/2012
France
le top de la simplicite d'utilisation
simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Arrow54
20/05/2012
Nederland
Uitstekend
Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
laurina68
05/11/2015
Nederland
Bekreftet kjøper
Prima product
Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone