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Utgått

Klokkeradio for iPod/iPhone

AJ3270D/12

2.3

| (58) Anmeldelser

Våkn opp til iPod-/iPhone-musikk

Gled deg over å starte dagen på riktig måte – med favorittmusikken fra din iPod/iPhone. Denne kompakte klokken spiller og lader de nyeste iPod-/iPhone-modellene, selv med beskyttelsesvesker på. Velg om du vil våkne opp til radioen eller en summealarm.

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Våkn opp til iPod-/iPhone-musikk

  • med 30-pinners kontakt

  • for iPod/iPhone

  • FM, dobbel alarm

  • 2 W

Tids- og alarm-backup for vekking til riktig tid selv når strømmen går

Hvis det oppstår en strømfeil, vil denne intelligente klokken fremdeles fungere og opprettholde den pålitelige tiden og innstillingene dine. Den angitte alarmen forblir aktiv selv når skjermen er avslått – alt takket være et forhåndsinstallert batteri. Når strømmen kommer tilbake, trenger du ikke å justere klokken eller legge inn innstillingene på nytt. Og selv om strømmen ikke kommer tilbake, gir batteriet nok energi til at summealarmen ringer på alarmtidspunktet du har angitt - noe som betyr at du aldri forsover deg.

Våkn opp til iPod-/iPhone-musikk eller radioen

Justerbar skjermlysstyrke for behagelig visning

Justerbar skjermlysstyrke for behagelig visning

Philips-radioens avspillingstid kan enkelt kontrolleres ved å stille inn foretrukket antall minutter på den digitale timeren. Da telles tiden automatisk ned, og radioen slås av når tiden har gått ut.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.3

av 5

58

Anmeldelser

16/07/2012

France

France

le top de la simplicite d'utilisation

simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

20/05/2012

Nederland

Nederland

Uitstekend

Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

05/11/2015

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Prima product

Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

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