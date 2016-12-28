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  • Bilde av produktdetalj
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Utgått

Klokkeradio

AJ3200/12

2.1

| (64) Anmeldelser

Våkne opp til FM-radio og en helt oppladet smarttelefon

Philips AJ3200-klokkeradioen lader alle typer smarttelefoner, enten du har iPhone eller Android, mens du sover. Den har holdere som passer til alle typer telefoner. Våkne til lyden av din foretrukne FM-radiostasjon, og start dagen med en fulladet telefon.

Se alle fordeler

Våkne opp til FM-radio og en helt oppladet smarttelefon

  • Universal lading

  • FM, digital tuning

  • Dobbel alarm

  • Tids- og alarm-backup

Universelle ladeholdere og ryddig kabelhåndtering

Universelle ladeholdere og ryddig kabelhåndtering

Det er slutt med kabelrot på nattbordet. Denne klokkeradioen kommer med tre utbyttbare holdere for lading av iPhone, Android eller andre smarttelefoner. Bruk Apple Lightning- eller 30-pinners-ladekabelen med riktig stativ til iPhone og/eller mikro-USB­holderen som følger med til Android og andre. Når kabelen og holderen er koblet til, setter du smarttelefonen inn i dokkingstasjonen og begynner å lade med en gang. Selv ledningene er gjemt godt unna.

Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm

Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm

Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen automatisk på valgte radiostasjonen eller starter alarmen.

Gjentatt vekking for mer slumring

Gjentatt vekking for mer slumring

Klokkeradioen fra Philips hjelper deg med å våkne opp i tide med slumrefunksjonen. Hvis alarmen ringer og du vil sove litt lenger, kan du trykke på knappen for å gjenta alarmen én gang og sove videre. Ni minutter senere ringer alarmen på nytt. Du kan fortsette å trykke på knappen for å gjenta alarmen hvert niende minutt til du slår av alarmen helt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.1

av 5

64

Anmeldelser

28/12/2016

Nederland

Nederland

Prima

Ik bezit de wekkerradio nu 5 dagen,en ik ben er zeer tevreden mee.het geluid van de radio is goed en het display vind ik niet te fel.ik ben er zeer blij mee!!

Denne omtalen gjelder AJ3200 Klokradio

Denne omtalen gjelder AJ3200 Klokradio

12/08/2016

France

France

Bekreftet kjøper

Un bon petit radio réveil avec supports de charge

c'est un bon petit radio réveil vraiment pas cher, tout simple, qui sert aussi de support de charge. Attention, ne vous attendez pas à lire votre musique avec, il est destiné à recharger votre mobile, rien de plus. Il y a deux alarmes réglables sur Radio ou Sonnerie Le + : connecté sur secteur, pas de piles polluantes, mais ceci dit, il y a des piles de sauvegarde, donc pas de panne de réveil Je recommande pour un usage quotidien

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3200 Radio-réveil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3200 Radio-réveil

22/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Very good for the money

Decent audio quality, two alarm settings and a phone charger! This products got way too low ratings on this website. It works perfectly and does everything I want. It also looks really cool. The only con is that you are unable to adjust the alarm audio level. It is the perfect level though. The alarm starts with a low sound level, but within 5 minutes it has reached a very comfortable sound level. If you use the radio without the alarm function the level can be set to a higher level.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3200 Clock Radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3200 Clock Radio

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.